圖、文／七逗旅遊網提供
每次拍照總是喬很久，拍不出滿意的美麗風景照？到日本山口縣的元乃隅稻成神社、角島大橋，渾然天成的絕景與人類的巧思結合，組成獨特的絕世美景，讓你怎麼拍都好看，更別錯過可載著你一路觀賞各式各樣風景的「SL貴婦人號」！
▲元乃隅稻成神社紅色的鳥居參道在大海與綠意的包圍下特別顯眼。（圖／shutterstock.com提供）
元乃隅稻成神社是經過CNN認證的日本必遊31處絕景，更特別的是，你想在這裡向神明貢獻一點小心意還不一定能成功，號稱全日本最難捐香火錢的神社！來到這裡，會先看到123座鳥居組成的朱紅色隧道，和周遭的綠樹、背景的藍色大海形成強烈對比。這條參道的入口有座高達6公尺的鳥居，傳說中超難投入香油錢的賽錢箱就在鳥居上面！據說成功添入香油錢，你許的願望就會實現喔！
▲角島大橋湛藍的海景美的很不真實。（圖／shutterstock.com提供）
來角島大橋，眼前漸層色系的大海美得很不真實，從橋下的米白色沙灘到通往角島的另一端，海水的顏色由淺淺的碧綠轉為深藍色，夢幻的場景像是明信片上才會出現的風景，讓人只想拿起手機或相機大拍特拍。角島大橋還曾出現在汽車廣告，以及由不老男神木村拓哉主演的日劇《HERO》特別篇中，是看過一次就難忘的無敵美景。
▲蒸汽火車SL山口號的暱稱為「貴婦人號」。（圖／shutterstock.com提供）
復古風的蒸汽火車SL山口號誕生於1937年，雖然中間曾經停開一陣子，但又在1979年時再度重出江湖。SL山口號像是一位典雅的貴婦人，復古的車廂懷舊感十足，更特別的是，3號車廂有「投炭體驗」，這是讓蒸氣火車發動必學的技能，也有「投炭電子遊戲」，車掌將會從乘客中抽出一些幸運兒進行體驗。SL山口號還有能夠感受新鮮空氣以及微風的展望台，整座列車如同一個移動式的觀景台，載著你沿著鐵路兜風。
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輕鬆拍美照超有感！日本山口縣絕世美景怎麼拍都好看
圖、文／七逗旅遊網提供
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