勤美學夏日新玩法！廢棄星艦清涼玩水搶西瓜　夏日西瓜祭登場

▲勤美學推出夏日瓜仔祭。（圖／勤美學提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

夏天就要吃西瓜！苗栗勤美學以野奢蒙古帳聞名，跟著時節變化村內也會推出不同的主題活動，讓遊客可以在大自然中體驗質感野味生活，今年夏天更推出「夏日瓜仔祭」，快揪朋友露營踏青消暑一夏。

▲勤美學山那村（圖／記者謝盛帆攝）



勤美學山那村今年6月起至8月份開放兩人以上即可預約的主題企劃「夏日瓜仔祭」，苗栗縣後龍鎮盛產⻄瓜，這次山那村特別介紹苗栗後龍「甜美人品種」⻄瓜給遊客，在炎炎夏日大啖香甜西瓜。就連晚餐都很特別，團隊研發以⻄瓜入菜，百香⻄瓜⽩、⻄瓜綿雞湯讓人食慾大開。

▲吃現切西瓜、西瓜冰就連晚餐都有西瓜入菜。



夏天當然要玩水，園方將廢棄室外烤肉場改建成「星艦」，裡頭有著⼤⼤⼩⼩的⽔塔與地洞⽔池，村⻑將帶領遊客進⾏一場「瓜瓜搶孤」清水遊戲。到了夜晚還有特別限定驚喜，每一檔夏日體驗的山那村村⺠，都會有一幸運兒可以入住VIP瓜帳，還有涼涼⻄瓜造型坐墊、抱枕、涼毯等帳篷備品，清涼又好拍。

▲廢棄水塔改建的清涼「星艦」。



▲夏日還能入住驚喜西瓜帳。（圖／記者謝盛帆攝）



＊勤美學山那村

地點：苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15之3號

預約方式：勤美學山那村分為主題企劃(2 人以上)、團體預約(38-60 人)都可預約

交通方式：台北開車約 90 分鐘、離苗栗高鐵站約 5-10 分鐘計程車