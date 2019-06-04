咬下就爆出內餡！新竹超夯車輪餅　竟然還有「榴槤起司燒」

點評：每種口味我都想要吃吃看～

文、圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣

新竹竹北有一間最近人氣很夯的車輪餅，號稱有最厚的車輪餅（紅豆餅）－青畑九號豆製所，口味多達十種，每一種都是老闆精心特選食材製作，各種口味都深受不同客層喜愛，IG上更是有許多打卡美照，今天剛好到竹北繞一下，分享一下青畑九號豆製所，車輪餅不僅厚實，料多味美，店內更是超好拍的哩！外觀看起來真的很不車輪餅，我還以為是賣茶之類的手搖飲店呢。





下課時間，孩子們都圍在爐台前，聽他們七嘴八舌在討論，他們都喜歡北島牛奶燒或者奧利奧牛奶燒。





買了想要趁熱吃，店內也貼心的提供座位喔！





青畑九號豆製所的車輪餅有十種口味，另外也有好喝的茶飲，每天販售品項不一樣。





這幾年，台灣甜點界的寵兒，就是「芋頭」～只要搭上芋頭的甜點，都會很受歡迎噢！老闆娘毫不手軟的在爐台前，把高達七公分厚度的芋泥餡（圓筒狀！）放進車輪餅皮上，料實在超多。





北島牛奶燒，最簡單最單純，但我覺得也是最永久流傳的口味，我很愛牛奶口味勝過紅豆。





每一種口味都把料放好放滿，鹹料的吃兩個就差不多能抵一餐了。





說好拍真的超好拍的啊～～～





芋頭鹹蛋黃，這是近年來很夯的口味，鹹鹹甜甜的口味，一整個吃很飽足但不會覺得膩。中間的麻17菜脯口味，超推薦給愛吃麻辣的朋友，老闆用多達17種香料特製的菜脯，入口真心有麻有辣，太過癮了。紅豆口味則是經典口味，顆顆飽滿的紅豆，甜而不膩。





鹹口味三兄弟，能作為正餐的好選擇，除了敢吃辣的朋友推薦麻17菜脯之外，泡菜起司燒也很好吃，那個泡菜甜脆帶點辣加上一點鹹的起司，這吃個兩顆我都可以。青醬百菇燒放了香菇，杏鮑菇還有蘑菇，除了口感還有味道都有多層次。





不知道是不是能稱作台灣最貴車輪餅，一個75元！榴槤起司燒！可是我不敢吃榴蓮，但是這個榴槤燒真的挺厲害的，想起我上次吃榴蓮蛋捲，我吃一卷就放棄了，但是這個榴槤起司燒我卻可以吃完整一顆，這份量不少喔。

老闆用了金枕頭榴槤果肉配上帶點鹹味的起司，榴蓮味道還是在但被起司的乳脂轉化的帶點奶香之後就不可怕，入口之後榴蓮味道被起司箱包裹著，也變得溫柔許多，加上帶點鹹味的起司把這個榴槤起司燒變成鹹鹹甜甜的，我其實覺得蠻能嘗試看看這全台最貴車輪餅啊～

青畑九號豆製所

電話： 03－6670506

營業時間：10：30～18：30

地址： 新竹縣竹北市嘉豐二街一段129號