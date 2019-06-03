ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

中環變身夏日遊樂園！在「人造沙灘」喝免費啤酒、看龍舟

點評：喝起來！
ETtoday旅遊雲

▲香港龍舟嘉年華6月14至16日舉行。（圖／港旅局提供）

▲香港龍舟嘉年華6月14至16日在中環海濱廣場舉行。（圖／香港旅遊局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

覺得划龍舟很無趣嗎？今年不妨去香港看看！「2019香港龍舟嘉年華」將於6月14日至16日在中環海濱廣場舉行，現場將變身為夏日遊樂園，不但有人造沙灘和水戰區，今年更首次舉辦「港市集．港故事」創意手作市集，並提供海外旅客限定的「免費啤酒及美食券」供下載。

*ETtoday新聞雲提醒您，喝酒不開車開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。

▲香港龍舟嘉年華6月14至16日舉行。（圖／港旅局提供）

▲現場將變身為夏日遊樂園，有人造沙灘和水戰區、美食市集等，活動相當豐富。

由港旅局及中國香港龍舟總會合辦的「香港龍舟嘉年華」將在中環海濱廣場舉行，人造沙灘和水戰區將現場變為一座戲水遊樂園，除了刺激的國際龍舟賽外，深受旅客歡迎的「扮嘢大賽」將再次上演，參賽隊伍會以趣味搞笑的造型於海上激戰，成為活動最吸睛的焦點之一，每天黃昏伴隨音樂會表演，勢必將現場氣氛帶向另一波高潮。

▲香港龍舟嘉年華6月14至16日舉行。（圖／港旅局提供）

▲「扮嘢大賽」將再次上演，參賽隊伍會以趣味搞笑的造型於海上激戰，成為活動最吸睛的焦點之一。

玩累了不用擔心餓肚子，今年市集邀集獲新加坡米其林推薦的「天天海南雞飯」，也有香港街頭小吃及美式、德式等16攤美食。值得一提的是，港旅局本次準備了免費啤酒及美食券供海外旅客下載 ，旅客上網登記後，憑旅遊證件及電子換領券即可免費兌換。

▲香港龍舟嘉年華6月14至16日舉行。（圖／港旅局提供）

 ▲今年國際龍舟賽部分，共有近5,000名來自16個國家及地區的選手參與。

今年國際龍舟賽部分，共有近5,000名來自16個國家及地區的選手參與，共約180支龍舟隊伍在維多利亞港較量，台灣也包括中華台北阿拉戰隊、羅東龍、Dream Hunter及高雄市府聯隊4支隊伍受邀參加。其中，中華台北阿拉戰隊去年還獲得香港國際龍舟邀請賽小龍組第2名及標準龍組第3名，成績相當優異，香港旅遊局也歡迎台灣旅客到現場為台灣隊打氣加油。

香港龍舟嘉年華
日期： 2019年6月14至16日
時間： 6月14日（13:00-21:00）
6月15日至16日（10:00-21:00）
地點： 中環海濱活動空間
免費入場

關鍵字： 香港旅遊 亞洲旅遊 大陸旅遊 2019香港龍舟嘉年華 端午節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

深夜下班回家見滿地藍色小朋友　他撿157萬現鈔...網：高雄發大財

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全都免門票爽玩！盤點嘉義15個景點

身分證U、5、1、6　秧悅千禧酒店住一送一

桃園石門熱氣球嘉年華6/15登場

台南中藥秘製炸雞開店4小時就賣光

台中仙草冰品專賣店搭配濃郁芋泥！

台東最新打卡點「天堂鞦韆」好療癒

萌翻啦！高雄新景點休眠動物園

高雄鍋物店長肉盤、爆炸蝦桶超浮誇

苗栗秘境營地入住唯美精靈帳篷！

早上6點就吃得到了凡油雞飯・麵

熱門行程

最新新聞更多

中環「人造沙灘」喝免費啤酒看龍舟

她吃蛋鏟4kg！網推這間「秘寶級茶葉..

早上6點就吃得到了凡油雞飯・麵

好市多必買！6款瘦身美食名單曝

高雄鍋物店長肉盤、爆炸蝦桶超浮誇

全用素肉的V Burger進駐微風廣..

桃園石門熱氣球嘉年華6/15登場

內湖平價燒烤必吃多汁醬烤雞腿！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366