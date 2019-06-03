中環變身夏日遊樂園！在「人造沙灘」喝免費啤酒、看龍舟

點評：喝起來！

▲香港龍舟嘉年華6月14至16日在中環海濱廣場舉行。（圖／香港旅遊局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

覺得划龍舟很無趣嗎？今年不妨去香港看看！「2019香港龍舟嘉年華」將於6月14日至16日在中環海濱廣場舉行，現場將變身為夏日遊樂園，不但有人造沙灘和水戰區，今年更首次舉辦「港市集．港故事」創意手作市集，並提供海外旅客限定的「免費啤酒及美食券」供下載。

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▲現場將變身為夏日遊樂園，有人造沙灘和水戰區、美食市集等，活動相當豐富。

由港旅局及中國香港龍舟總會合辦的「香港龍舟嘉年華」將在中環海濱廣場舉行，人造沙灘和水戰區將現場變為一座戲水遊樂園，除了刺激的國際龍舟賽外，深受旅客歡迎的「扮嘢大賽」將再次上演，參賽隊伍會以趣味搞笑的造型於海上激戰，成為活動最吸睛的焦點之一，每天黃昏伴隨音樂會表演，勢必將現場氣氛帶向另一波高潮。

▲「扮嘢大賽」將再次上演，參賽隊伍會以趣味搞笑的造型於海上激戰，成為活動最吸睛的焦點之一。

玩累了不用擔心餓肚子，今年市集邀集獲新加坡米其林推薦的「天天海南雞飯」，也有香港街頭小吃及美式、德式等16攤美食。值得一提的是，港旅局本次準備了免費啤酒及美食券供海外旅客下載 ，旅客上網登記後，憑旅遊證件及電子換領券即可免費兌換。

▲今年國際龍舟賽部分，共有近5,000名來自16個國家及地區的選手參與。

今年國際龍舟賽部分，共有近5,000名來自16個國家及地區的選手參與，共約180支龍舟隊伍在維多利亞港較量，台灣也包括中華台北阿拉戰隊、羅東龍、Dream Hunter及高雄市府聯隊4支隊伍受邀參加。其中，中華台北阿拉戰隊去年還獲得香港國際龍舟邀請賽小龍組第2名及標準龍組第3名，成績相當優異，香港旅遊局也歡迎台灣旅客到現場為台灣隊打氣加油。

香港龍舟嘉年華

日期： 2019年6月14至16日

時間： 6月14日（13:00-21:00）

6月15日至16日（10:00-21:00）

地點： 中環海濱活動空間

免費入場