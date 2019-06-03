超萌小丸子書屋！清水國小藝文園區正式開幕　還有1比1公仔

點評：這藝文園區真的很有日式的美感耶～

文／Sharelife分享生活

圖／台中市政府、IG@fix0120

全台第一座古蹟小學「清水國小」藝文園區開園囉！台中市清水國小創校至今已有121週年，校方為了有效利用歷史建築群並建構學生及親子藝文教育場所，積極爭取經費協助建置「清水國小藝文園區」，最終得以修復日式宿舍群成為美麗的藝文園區。

與卡通櫻桃小丸子制服撞衫，清水國小校方以此為發想，在日治宿舍建築整建時規劃櫻桃小丸子書屋，更打造一比一等身的清水國小學童Q版公仔，來到園區彷彿置身櫻桃小丸子卡通情節的童趣氛圍！

清水國小校長黃美玲說，之前從櫻桃小丸子卡通發現學校女學生制服跟小丸子一模一樣，還特別前往漫畫人物背景為日本靜岡清水市的小學交流，這次克服版權問題，打造小丸子主題書屋。

清水國小藝文園區分二期建置，全區面積約650坪。第一期工程獲蔡楊湘薰女士捐贈「楊肇嘉先生紀念館」工程，自107年3月開幕至108年3月間，總計參觀超過1萬5,000人次。第二期工程則獲承翰教育公益信託基金捐贈「陽光書屋」、「音樂聚落」及「地板劇場」工程，提供閱覽及藝文展演空間；兩期工程皆由胡宗雄建築師主持設計。

教育局說明，學校藝文園區坐落於歷史建築日式宿舍群中，第一至五棟依序為楊肇嘉先生紀念館兩館、陽光書屋、音樂聚落、地板劇場，全區具備完善展覽、閱覽茶點及表演功能，動靜態交會互補，並以散步綠廊及指標系統為節點，形塑整體意象。為台灣中區少有日式宿舍群落，其區域型活化饒富意義。

「清水國小」藝文園區成為中部地區新興文化基地，除了平日教學使用外，現在也採預約制開放參觀。

【清水國小 藝文園區】



地址：台中市清水區光華路 125號

開放時間：假日或16：00時放學後

交通方式：

◎火車

搭火車至清水火車站，再步行約10分鐘。

◎開車

中二高 → 沙鹿交流道 → 往清水方向 → 中山路 → 左轉鰲峰路 → 左轉光華路，直行到底，即可抵達

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）