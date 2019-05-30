會說話的變形金剛首次登場！Kitty貓、小小兵萌翻新加坡環球影城

▲新加坡環球影城暑假限定。（圖／記者蔡玟君攝）



記者陳涵茵／綜合報導

凱蒂貓迷衝了！今年夏天Hello Kitty、Dear Daniel及超可愛的小小兵萌萌出沒聖淘沙名勝世界，另外狂派變形金剛密卡登還會說話，喜歡變形金剛的影迷們一定要朝聖。

聖淘沙名勝世界從即日起至8月將提供一系列限定活動，新加坡環球影城首次登場「會說話」的狂派變形金剛密卡登，從7月5日至8月18日在科幻城市區域與首次登陸。萌萌明星小小兵、Hello Kitty及Dear Daniel也會與大家見面，超可愛的小小兵們會穿上夏威夷草裙及椰殼比基尼出現。

▲環球影城變形金剛。（圖／記者陳涵茵攝）

暑假期間週五、週六及指定國定假日精彩的夜間活動「環球夜夜歡騰」登場，將延長營業時間至晚上10點，遊客無需額外購票就可以繼續暢玩遊樂設施、享受現場樂隊表演、欣賞好萊塢璀璨夜間巡遊，每週六晚間還有煙火表演。

▲新加坡夜遊巡遊活動。（圖／記者陳涵茵攝）



另外，在新加坡環球影城園內商品店及餐廳消費滿新幣80元，就可於好萊塢電玩城門口的扭蛋機轉出特別紀念版的變形金剛、小小兵及其他角色紀念徽章。持有新加坡環球影城兒童票的台灣遊客可憑當日票券及護照至園區內的遊客服務處兌換一本限量版小小兵筆記本喔，今年暑假再衝一次新加坡環球影城。