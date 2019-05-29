讓女孩們尖叫的花療系甜點　微兜玫瑰浪花瓦帕療癒上市



▲微兜玫瑰浪花瓦帕療癒上市。



記者黃士原／台北報導、攝影

主打療癒美食為的petit doux．微兜，在這個夏天推出限定浪漫的花療系甜點「玫瑰浪花瓦帕」，搭配荔枝果漿、覆盆子果泥及玫瑰醬，花香與果香交織，打造全新幸福食感。自5月29日起至6月30日止，玫瑰浪花瓦帕於微兜光復店、微兜永康店限定販售，今夏就以絕美花療系甜點瓦帕鬆餅與玫瑰秘境，攻陷好友的IG版面。

petit doux．微兜最懂姊妹的少女心，選用荔枝與萬花女王玫瑰，創造出花療系甜點玫瑰浪花瓦帕，除了經典必備的馬斯卡彭起司與麻糬內餡外，更加入大馬士革玫瑰，視覺與味覺都滿分，再搭配荔枝果漿、覆盆子果泥和玫瑰醬，享受層次豐富的的氣息與味道。





▲玫瑰浪花瓦帕也有馬斯卡彭起司與麻糬內餡。

petit doux．微兜除了推出全新花療系瓦帕鬆餅外，更跨界攜手名人陳艾琳自創品牌「浪花」，以德式花藝為門市量身打造夏日限定的玫瑰祕境。petit doux．微兜光復店以紅、粉、紫的玫瑰花交織出浪漫玫瑰花牆，店中大面落地窗則有花朵懸落於窗邊；petit doux．微兜永康店則以落地花叢，打造出獨有的恬靜與優雅氛圍。





▲光復店中大面落地窗則有花朵懸落於窗邊。





▲petit doux．微兜光復店以紅、粉、紫的玫瑰花交織出浪漫玫瑰花牆。

