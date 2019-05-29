ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

讓女孩們尖叫的花療系甜點　微兜玫瑰浪花瓦帕療癒上市

ETtoday餓勢力

▲讓女孩們尖叫的花療系甜點　微兜玫瑰浪花瓦帕療癒上市。（圖／記者黃士原攝）
▲微兜玫瑰浪花瓦帕療癒上市。

記者黃士原／台北報導、攝影

主打療癒美食為的petit doux．微兜，在這個夏天推出限定浪漫的花療系甜點「玫瑰浪花瓦帕」，搭配荔枝果漿、覆盆子果泥及玫瑰醬，花香與果香交織，打造全新幸福食感。自5月29日起至6月30日止，玫瑰浪花瓦帕於微兜光復店、微兜永康店限定販售，今夏就以絕美花療系甜點瓦帕鬆餅與玫瑰秘境，攻陷好友的IG版面。

petit doux．微兜最懂姊妹的少女心，選用荔枝與萬花女王玫瑰，創造出花療系甜點玫瑰浪花瓦帕，除了經典必備的馬斯卡彭起司與麻糬內餡外，更加入大馬士革玫瑰，視覺與味覺都滿分，再搭配荔枝果漿、覆盆子果泥和玫瑰醬，享受層次豐富的的氣息與味道。

▲讓女孩們尖叫的花療系甜點　微兜玫瑰浪花瓦帕療癒上市。（圖／記者黃士原攝）
▲玫瑰浪花瓦帕也有馬斯卡彭起司與麻糬內餡。

petit doux．微兜除了推出全新花療系瓦帕鬆餅外，更跨界攜手名人陳艾琳自創品牌「浪花」，以德式花藝為門市量身打造夏日限定的玫瑰祕境。petit doux．微兜光復店以紅、粉、紫的玫瑰花交織出浪漫玫瑰花牆，店中大面落地窗則有花朵懸落於窗邊；petit doux．微兜永康店則以落地花叢，打造出獨有的恬靜與優雅氛圍。

▲petit doux．微兜除了推出全新花療系瓦帕鬆餅外，更跨界攜手名人陳艾琳自創品牌「浪花」，以德式花藝為門市量身打造夏日限定的玫瑰祕境。（圖／微兜提供)
▲光復店中大面落地窗則有花朵懸落於窗邊。

▲petit doux．微兜除了推出全新花療系瓦帕鬆餅外，更跨界攜手名人陳艾琳自創品牌「浪花」，以德式花藝為門市量身打造夏日限定的玫瑰祕境。（圖／微兜提供)
▲petit doux．微兜光復店以紅、粉、紫的玫瑰花交織出浪漫玫瑰花牆。

關鍵字： 美食情報 微兜

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大的廟宇迷宮公園在雲林！

桃園蘆竹也有「小鹿斑比大觀園」

影／「湖口秘密基地」住1晚500元

專家告訴你如何快點拿到拖運行李！

在地人才知道！台中人氣巷弄牛肉麵

客人搭不上交通船竟怪罪餐廳出餐慢

超浮誇！台中特色早餐店漢堡夾雞排

台北流行音樂中心將啟用可容納6千人

這個「素食小夜市」全台跑透透

台南文青風甜湯店配料超多大滿足！

熱門行程

最新新聞更多

玫瑰花散落　讓女孩們尖叫的甜點

野生動物的天堂！Jasper國家公園..

別挑掉它！這5款種子營養度爆高

可惡想吃！IG紅人插畫家駐村駁二

台北春遊補助加碼Gogoro2等你騎..

中油石油探索館開幕打造奇幻體驗

台南文青風甜湯店配料超多大滿足！

「總統府住一晚」違法可罰400萬？

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366