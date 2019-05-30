北台灣「忘憂森林」在新竹！飛奔宮崎駿動畫中當一日精靈

▲新竹關西馬武督探索森林堪稱為「北部忘憂森林」 。（圖／IG@ken7812提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導



需要忘憂嗎？南投有座忘憂森林，而北部也有一座！新竹關西的「馬武督探索森林」林木參天，起霧時，濃厚嵐氣飄散周圍，隨手都可拍出戲劇性十足的照片，情境與忘憂森林極為相似，近來也成新人拍婚紗的熱點。仲夏即將到來，在芬多精滿溢的森林中避暑，大口大口深呼吸，重新為身心靈注入活水吧。

▲起霧時，濃厚嵐氣飄散周圍，隨手都可拍出張力十足的照 。（圖／IG@ken7812提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

馬武督探索森林未受高度開發，直衝天際的人造柳杉木是這裡最大主角，茂密的林木配上光影從隙縫灑落，構成令人著迷的畫面。由於森林山區佔地相當廣，繞完一大圈約2至3個小時，建議自備糧食與水會比較方便，入園門票一人120元，也有戶外收費停車場。





▲▼森林充滿神祕氣息，讓人不由得啟動「拍照模式」。（圖／IG@ling.1203提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下同。）







漫步在柳杉林間，眼前被全然綠意俘虜，彷彿身在宮崎駿電影場景中，這裡還有林務局認證的兩個楊梅樹，分別是將近300歲的「楊梅阿公」，與近500歲的「楊梅阿嬤」，園區設置觀景平台，讓民眾近距離觀賞兩株百年老樹，還可以眺望桃園市的景緻！





▲至今仍保留完好的綠光小學，兼具創意跟療癒感的景象，也成為林區一大景點。（圖／IG@ken7812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲馬武督森林充滿神祕氣息，怎麼拍都像森林中的仙子（圖／網友吳小姐提供）。

除了偌大森林之外，「綠光小學」當初是為了戲劇而搭建的造景，木頭招牌在下檔後仍妥善保存，在蓊鬱森林中顯得獨樹一格，也成為遊客們必訪人氣景點，北台灣這處「忘憂森林」雖然少了水的加持，光是幽靜的氛圍也足以讓人眷戀！

馬武督探索森林

地點：新竹縣關西鎮錦山里12鄰138-3號