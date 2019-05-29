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野生動物的天堂！加拿大傑士伯國家公園好拍到炸　路上真的有熊出沒

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▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park、金字塔湖、傑士伯小鎮。（圖／記者賴文萱攝）

▲傑士伯國家公園是洛磯山脈中最大的一座，其中，金字塔湖湖景壯麗，風景優美如畫。

記者賴文萱／加拿大報導、攝影

加拿大洛磯山脈雄偉壯麗的美景總吸引世界各地旅人前來朝聖，其中，傑士伯國家公園（Jasper National Park）則是洛磯山脈中最大的一座。由於自然環境保護得很好，有90%機率都能在路上撞見鹿、熊、大角山羊等野生動物出沒，而被稱為冰原公路的93號公路，也被認為是世界上風景最美麗的車道之一。

▲▼加拿大傑士伯國家公園。（圖／記者賴文萱攝）

▲93號公路號稱冰原公路，被認為是世界上風景最美麗的車道之一。

傑士伯國家公園位在洛磯山脈的最北邊，占地面積達10,878平方公里，1984年被聯合國科教文組織宣布為世界遺產。對於國家公園的保護，加國崇尚維持大自然生態平衡，因此，即便有樹倒了也不能移動，發生森林大火也禁止人為撲滅，要讓環境保持最原始的狀態。

▲▼加拿大傑士伯國家公園。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼金字塔湖是傑士伯國家公園中的熱門景點，除了壯觀的湖景美如畫之外，還能在此划船、健行。

▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park、金字塔湖、傑士伯小鎮。（圖／記者賴文萱攝）

其中，知名景點金字塔湖（Pyramid Lake）是不少旅客會選擇駐足的地方，諾大的湖面映照著金字塔山的倒影，一不小心就會殺光手機記憶體容量。在金字塔湖周邊還有一處步道，可以享受漫步森林的樂趣，同時，這裡也是熱門的釣魚、健行和划船地點。

▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park、金字塔湖、傑士伯小鎮。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼金字塔湖周邊還有條森林步道，適合健行漫步，沐浴在森林之中。

▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park、金字塔湖、傑士伯小鎮。（圖／記者賴文萱攝）

瑪琳峽谷（Maligne Canyon）也是來到傑士伯國家公園中必訪景點，峽谷最深處最大落差達51尺，在峽谷景區中共有6座橋，1號及2號橋就能觀賞其最為壯麗的峽谷、瀑布景觀。

▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park、瑪琳峽谷。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼瑪琳峽谷地形震撼，其中1號橋、2號橋是最熱門的拍攝點。 

▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park、瑪琳峽谷。（圖／記者賴文萱攝）

另外，這裡還是加拿大著名的化石發現地，因此行走在地面上時，很容易可以觀察到一些古老的化石存在，但也因此走起來特別容易滑，行走時要特別小心。

 ▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park、瑪琳峽谷。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼走在瑪琳峽谷的小路，經常可以發現隱藏著古老化石。

▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park、瑪琳峽谷。（圖／記者賴文萱攝）

穿梭在如此優美的傑士伯國家公園裡，沿途山峰、冰川、湖泊、瀑布、峽谷遍布，即便隨意在路上某處停靠，映入眼簾的風光都美得像畫一樣，但最讓人驚喜的就是在路上與生活在此的黑熊、狐狸、鹿以及大角山羊等野生動物不期而遇。

▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park、瑪琳峽谷。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼傑士伯國家公園是野生動物的天堂，經常可以在路上與小黑熊、小鹿、山羊不期而遇。

▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park。（圖／記者賴文萱攝）

很有趣的是，若發現開始有車輛減速慢行要停靠，十之八九就是路邊有野生動物出沒，遊客也都會很有默契地停靠在動物周邊安靜地的拍照、觀察，靜靜地感受這來自大自然的驚喜瞬間。

▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park、金字塔湖、傑士伯小鎮。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼傑士伯小鎮各色建築繽紛，彷彿童話故事中的小鎮。

▲▼加拿大傑士伯國家公園Jasper Nation Park、金字塔湖、傑士伯小鎮。（圖／記者賴文萱攝）

另外，傑士伯小鎮各種繽紛顏色的屋子林立，雖然鎮上不算大，但餐廳、咖啡廳、紀念品店等商家應有盡有，再搭配後頭層層疊疊的山景，彷彿讓人來到童話故事中的小城一般。

◎旅遊資訊：
Jasper National Park：https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/jasper
Calgary Tours 歡樂旅遊：http://www.calgarytours.ca/index.php/zh/

◎加拿大航空
台北溫哥華航線採用波音夢幻客機 787-9 執飛，並可透由加拿大航空的網絡優勢前往北美逾110個城市航點。台北溫哥華航線今年夏季從每周5班增班至每周6班，抵達溫哥華後，每日10班接駁至洛磯山脈的出入門戶愛德蒙頓（YEG），航班詳情資訊可至加拿大航空官網 www.aircanada.com 查詢。

關鍵字： 加拿大 加拿大旅遊 加拿大景點 金字塔湖 瑪琳峽谷 傑士伯國家公園 Jasper National Park

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