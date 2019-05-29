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獨／搭不上船怪店家出餐慢！藍衣客怒丟餐盤筷架　南竿萬家香：請多預留時間

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▲獨家／客人搭不上交通船竟怪罪店家　還甩丟櫃檯拖盤跟擺筷。(圖／業者提供)
▲客人搭不上交通船竟怪罪店家，還甩丟櫃檯拖盤跟擺筷架。(圖／網友提供)

記者黃士原／台北報導

自己沒抓好時間而搭不上交通船竟怪罪店家！萬家香二店是到馬祖南竿必吃的美食小吃，很多旅客也會在搭機前或搭船前來用餐，但29日早上竟有一位男性客人竟怪罪餐廳讓他搭不到9:30的船，回來時要找她算帳，雖然老闆娘覺得莫名奇妙，但也提醒來南竿旅遊的朋友，「不管是搭船還是搭飛機，想用餐要多預留時間啊。」

萬家香二店老闆娘表示，該位身穿藍色外套的男性客人約是9點23分進來用餐，9點48分用餐結束要離開，但卻在付帳時怪罪店家出餐太慢，讓他搭不到9:30的船，回來時要找老闆娘「算帳」，而且在跟老闆娘對話幾句後，還怒氣沖沖的甩丟櫃檯拖盤跟擺筷，差點打中老闆娘。

老闆娘說，該位客人點的是狗麵套餐，不過店裡的麵條都是手工桿的生麵，而且是現點現煮，至少都要等10分鐘以上才能出餐，而且在他之前還有幾位客人還沒出餐，這樣就怪她出餐太慢而趕不上搭船，這也太莫名奇妙。

不過老闆娘也善意提醒大家，萬家香二店的麵都是要花一些時間來煮，而餐廳離碼頭也有點距離，大家在搭船前或是搭飛機前要來用餐，要多預留一些緩衝時間，才不會為了吃麵而錯過船班或航班。


▲萬家香二店餛飩湯。（圖／資料照)

萬家香二店是馬祖南竿的名店，早上7點就開始營業到下午2點，也算是一家早午餐店，很多人是為了吃一碗狗麵才來。什麼是狗麵？指的是用手工桿的麵條，是福州話「棍麵」諧音。除了狗麵，萬家香二店的餛飩湯也很有名，餛飩皮也是手工桿製，餛飩湯除了餛飩鮮美好入口外，更重要的是其大骨熬成的高湯，香氣濃郁的大骨湯搭配冬菜，灑上白胡椒和蔥花，一碗近20粒的餛飩被煮熟撈起後，靜靜躺在湯內。

地址：馬祖南竿介壽村162號
電話：0836-25155

關鍵字： 奧客 萬家香二店 南竿

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