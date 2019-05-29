桃園也有「小鹿斑比大觀園」！140頭小鹿吃草、喝奶萌翻天

▲桃園蘆竹也有一處「北台灣奈良公園」之稱的鹿場 。（圖／翻攝自山腳鹿場～水鹿之家粉專，下圖同）

記者彭懷玉／綜合報導

不用飛日本奈良與鹿互動，桃園也有處「北台灣奈良公園」可先過過癮，蘆竹「山腳鹿場」就在機捷A10山鼻站附近，全區共飼養140頭水鹿和梅花鹿，由場主提供專業導覽，還可以餵鹿吃牧草、餵小鹿喝奶奶及公仔DIY，度過寓教於樂的半日遊。

▲彩繪小鹿陶瓷公仔含在抵消費項目之中。

「山腳鹿場」開立於2017年9月，現由第二代場主鄭文彬接棒，從原本3頭鹿，經過30年的時間，擴增到140頭，水鹿品種分別來自屏東潮州、宜蘭、南投縣國姓鄉南港村等地，導覽內容從認識鹿的特性到鹿茸的益處，傳授課本內學不到的知識。

▲「山腳鹿場」開立於2017年9月，現由第二代場主鄭文彬接棒，水鹿品種分別來自屏東潮州、宜蘭、南投縣國姓鄉南港村，也有梅花鹿。

踏進飼養區，彷彿進入「鹿的大觀園」，一看見有遊客進來，小鹿紛紛睜大眼睛到處看，模樣相當可愛，整顆心瞬間被小鹿萌萌大眼所療癒！場主鄭文彬說，公鹿因為好鬥會打架，牠們一鹿一間住在佔地約3坪的「公鹿房」，母鹿性格較溫馴，則會圈養在一起。據參觀過的民眾表示，場地整理得十分乾淨，也幾乎沒有異味。

▲▼公鹿一鹿一間住在佔地約3坪的「公鹿房」，母鹿則會圈養在一起。（圖／IG@peterkuo0210提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）





預約入園收費的方式分為上午場350元，含園區導覽、餵食、DIY及中餐，下午場不含中餐則為250元。若不需要導覽，想自己隨意逛逛，則為入園200元抵150元消費，項目包含餵鹿吃牧草、喝奶奶或彩繪小鹿陶瓷公仔、木頭鹿組裝、相關產品、餐點等。

談到未來是否朝向宜蘭「斑比山丘」的經營模式，鄭文彬表示目前沒有這計劃，因為若放養鹿在草原上自由走動，除了無法管理外也衍生出清潔問題。

山腳鹿場水鹿之家

地址：桃園市蘆竹區山腳里山富街137號

電話：0910-119-301

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