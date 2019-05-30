直達市區更便宜！首爾機場巴士23條路線　刷交通卡優惠1000韓元

▲韓國機場巴士。（圖／翻攝自韓國觀光公社官網）

旅遊中心／綜合報導

韓國機場巴士費用再調降！從即日起，只要使用交通卡搭乘機場巴士路線中的23條指定豪華型路線，費用就可折扣1000韓元。

從機場前往首爾市區，除了機場快線外，旅客還可以選擇搭乘機場巴士，由於許多路線會停在明洞、仁寺洞、東大門等區域，一下巴士就能直達飯店，因此成為旅客另一種選擇之一。

▲韓國仁川機場（圖／ETtoday資料照）

首爾當局指出，從即日起只要使用交通卡搭乘23條指定機場巴士路線，原有費用就可以再折扣1000韓元，路線包括：

機場豪華巴士 8條路線

6001 仁川機場、東大門

6005 仁川機場、仁寺洞

6010 仁川機場、往十里

6015 仁川機場、明洞站

6017 仁川機場、首爾虎岩教授會館

6018 仁川機場、新道林D-CUBE CITY

6019 仁川機場、內方站

6030 仁川機場、首都飯店



首爾機場豪華巴士 11條路線



6006 夢村土城站、仁川機場

6009 逸院洞、仁川機場

6020 驛三站、仁川機場

6200 荒山、仁川機場

6300 高德站、仁川機場

6500 The-K飯店、仁川機場

6600 高德站、仁川機場

6006-1 夢村土城站、仁川機場T1

6009-1 逸院洞、仁川機場T1

6020-1 驛三站、仁川機場T1

6300-1 高德站、仁川機場T1



韓國市中心機場 4條路線



6101 水落客運站、仁川機場

6100 忘憂站、仁川機場

6102 崇禮小學、仁川機場

6103 市中心機場、仁川機場

