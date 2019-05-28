無酒精的甘酒　全台首家日本甘糀調飲專門店5/31東區開幕



▲拾糀商號的抹茶甘糀。(圖／拾糀商號提供)



記者黃士原／台北報導

位於東區216巷內，於5月31日將正式開幕的「拾糀商號」是台灣首家以日本甘糀作為調飲的飲料專門店。選用不含酒精，單純採以米、米麴發酵而成的「米麴甘糀」作為基底，推出日本常見的無糖豆漿甘糀、抹茶甘糀、芝麻甘糀等經典口味之外，還有加入台灣新鮮水果，推出10款原創的甘糀飲品。

什麼是甘糀？「糀」指的是生長在米上的麴菌，由米轉化成麴過程中，產生像花般外觀的菌絲而得名，與「麴」同意，並同樣讀作KOJI。「麴」於2006年開始由日本釀造學會制定為國菌，使用於日本酒、醬油、味噌、甘酒等發酵品。





▲拾糀商號的台灣熱帶水果甘糀。(圖／拾糀商號提供)

在日本，甘酒分有「酒粕甘酒」與「米麴甘酒」共兩大類，席捲日本的「米麴甘酒」，則是因為不含酒精、不添加糖分，以米自然糖化後產生甜度為主要風味特色，因此為了避免大眾混淆，日本人將不含酒精成分，擁有無砂糖、無添加、無防腐劑的的甘酒稱為「甘糀」。

拾糀商號除看準市場趨勢，並以宣傳健康為導向，由台灣民眾能從最能輕易接受的手搖飲開始推廣甘糀的美好，研發出日本經典口味與台灣水果口味總計近20款甘糀飲品。日本經典口味推薦帶有抹茶清香與甘糀香甜風味的抹茶甘糀，以及用新竹福源花生醬調製的花生甘糀，另還有日本人最愛的無糖豆漿甘糀、芝麻甘糀等共8款選擇。





▲拾糀商號的木瓜甘糀。(圖／拾糀商號提供)



台灣水果口味則以台灣當季盛產與精挑水果為主要，外觀如網美系飲料般繽紛，具黃橙漸層的番茄鳳梨甘糀，選以酸甜平衡的金鑽鳳梨與聖女小蕃茄混搭，喝起來甜香恰到好處；而適逢夏季到來，也有選用愛文芒果調製而成的芒果甘糀、巨峰葡萄甘糀等共10種不同選擇。

拾糀商號。拾糀、食糀

地址：台北市忠孝東路四段216巷45號（捷運板南線3號出口，步行約5分鐘）

電話：（02）2778-8086