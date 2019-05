加拿大愛德蒙頓一日遊攻略　朝聖北美最大購物中心「800間店逛到腳軟」

▲北美最大!西愛德蒙頓購物中心擁有800間店鋪,逛街逛到腳軟。

記者賴文萱/加拿大報導、攝影

加拿大第五大城-愛德蒙頓(Edmonton)是進出洛磯山景區的重要門戶之一,近年來城市持續發展各項觀光建設,要讓旅人選擇在此停留轉機時能有更多好去處。《ETtoday新聞雲》精選出愛德蒙頓一日遊攻略,購物、美食、觀光從早玩到晚,徹底感受該城市獨有的旅遊魅力。

▲愛德蒙頓為加拿大第五大城,是進出洛磯山景區的重要門戶之一。

購物

▲▼西愛德蒙頓購物中心不只進駐商家多,裡頭更宛如大型遊樂園,被譽為「加拿大的迪士尼」。

西愛德蒙頓購物中心(West Edmonton Mall)在1981年開幕時,是世界上最大的購物中心,即便到現在,也仍是北美最大的Shopping Mall。

這座購物中心占地相當廣大,裡頭800多家店進駐,光逛街就讓人逛到腳軟,但還不只如此,室內更設有水上樂園、森林樂園、人工河,甚至還有迷你高爾夫球場、皇家賭場等,被譽為「加拿大的迪士尼」。

▲西愛德蒙頓購物中心內有超大室內水上樂園。

由於愛德蒙頓是加拿大亞伯達省(Alberta)的首府,這裡是全加拿大唯一免徵省銷售稅的省份,因此,來到愛德蒙頓旅遊,千萬別錯過享受這項購物優惠。

▲愛德蒙頓機場周邊有新建一座Outlet商城,不用10分鐘就能抵達。

另外,在愛德蒙頓國際機場周邊也有新建一座Outlet,距離機場不到10分鐘,每半小時都有免費接駁巴士可抵達。雖然該座Outlet不如西愛德蒙頓購物中心這麼大,但也有100多家店進駐,知名品牌應有盡有,是往來機場很順路的血拚之地。

美食

▲▼愛德蒙頓廚藝教室Get cooking,帶領旅客親自手作特色料理。

▲▼以野牛肉所製成的鬆餅漢堡以及當地野莓鬆餅。

想要更深入了解一個地方的文化,「飲食文化」是相當重要的部分。在愛德蒙頓,就有間Get Cooking廚藝教室利用當地的食材規劃出各種特色料理,在2小時體驗過程中,旅客跟隨老師的指導,可親自製作出3道特色料理,透過手作、味覺感受來自愛德蒙頓的飲食魅力。

▲▼愛德蒙頓私廚Kitchen by Brad,主廚在桌邊烹煮料理,將熱騰騰的美饌直送到客人餐盤上。

近年來,精緻、隱密性又高的私廚正夯!隱身在愛德蒙頓市中心的Kitchen by Brad是當地很具盛名的私廚之一,小小的店約可提供8到12人的晚餐,主廚利用當地當季的食材,在桌邊烹煮出一道道美食,旅客除了能享用到最熱騰騰的海鮮、牛排外,同時也能經歷一場美食視覺饗宴。

▲▼愛德蒙頓熱門的Baijiu酒吧,越晚人越多。

「Baijiu」是愛德蒙頓非常熱門的一間特色酒吧,即便是平日的晚上,客人也絡繹不絕,有時人多到還得要排隊等候一段時間。其中,酒吧最知名的調酒為「LAST NIGHT IN VIETNAM」,以白蘭地、雪利酒等為基底,杯外再抹上鹹鹹辣辣的粉,蹦出味蕾新滋味。

▲Baijiu酒吧最知名的調酒為「LAST NIGHT IN VIETNAM」。

很特別的是,這家店因為是廣東人開的,店內提供許多改良式中式料理,有以茶葉蛋蛋白加上特製蛋黃醬的惡魔茶葉蛋,還能吃到紅油水餃、紅燒蹄膀、刈包、炒飯等。

▲▼Situation 啤酒釀造廠,可一邊享用精釀啤酒配各種西式料理。

另外,「Situation啤酒釀造廠」除了可以品嘗當地精釀的啤酒外,也能夠享用一道道加拿大的特色美食。

景點

▲▼愛德蒙頓皇家亞伯達省博物館適合親子旅遊,現正展出的維京特展還可換穿當時代的服裝。

愛德蒙頓擁有許多適合親子旅遊的知性景點,旅客可以到皇家亞伯達省博物館(Royal Alberta Museum)一覽恐龍化石、印地安文化以及期間限定展出的維京(Viking)歷史;Telus科學世界(Telus World of Science)則有以360度超大環繞螢幕播放的極光影片,旅客可以在躺椅或者地上直接躺著觀看,震撼的視覺效果有如真實看見極光一般;喜愛DIY體驗的旅客,也可到「Wild Prairie Soap Company」親自調配出喜愛的浴鹽帶回家。

▲▼愛德蒙頓Telus科學世界利用360度環繞大螢幕,播放約40分鐘的極光影片。

▲▼在Wild Prairie soap可以親自調配出喜愛的浴鹽帶回家。

旅遊資訊:

愛德蒙頓旅遊局:https://exploreedmonton.com/

Get cooking:https://getcookingedmonton.com/

Kitchen by Brad Somoliak:https://kitchenbybrad.ca/

Royak Alberta Museum:https://royalalbertamuseum.ca/

Telus World of Science:https://telusworldofscienceedmonton.ca/

◎加拿大航空

台北溫哥華航線採用波音夢幻客機 787-9 執飛,並可透由加拿大航空的網絡優勢前往北美逾 110 個城市航點。台北溫哥華航線今年夏季從每週 5 班增班至每週 6 班,抵達溫哥華後,每日 10 班接駁至愛德蒙頓(YEG),航班詳情資訊可至加拿大航空官網 www.aircanada.com 查詢。