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加拿大愛德蒙頓一日遊攻略　朝聖北美最大購物中心「800間店逛到腳軟」

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▲▼北美最大，西愛德蒙頓購物中心。（圖／記者賴文萱攝）

▲北美最大！西愛德蒙頓購物中心擁有800間店鋪，逛街逛到腳軟。

記者賴文萱／加拿大報導、攝影

加拿大第五大城－愛德蒙頓（Edmonton）是進出洛磯山景區的重要門戶之一，近年來城市持續發展各項觀光建設，要讓旅人選擇在此停留轉機時能有更多好去處。《ETtoday新聞雲》精選出愛德蒙頓一日遊攻略，購物、美食、觀光從早玩到晚，徹底感受該城市獨有的旅遊魅力。

▲▼愛德蒙頓城市街景。（圖／記者賴文萱攝）

▲愛德蒙頓為加拿大第五大城，是進出洛磯山景區的重要門戶之一。

購物

▲▼北美最大，西愛德蒙頓購物中心。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼西愛德蒙頓購物中心不只進駐商家多，裡頭更宛如大型遊樂園，被譽為「加拿大的迪士尼」。

▲▼北美最大，西愛德蒙頓購物中心。（圖／記者賴文萱攝）

西愛德蒙頓購物中心（West Edmonton Mall）在1981年開幕時，是世界上最大的購物中心，即便到現在，也仍是北美最大的Shopping Mall。

這座購物中心占地相當廣大，裡頭800多家店進駐，光逛街就讓人逛到腳軟，但還不只如此，室內更設有水上樂園、森林樂園、人工河，甚至還有迷你高爾夫球場、皇家賭場等，被譽為「加拿大的迪士尼」。

▲▼北美最大，西愛德蒙頓購物中心。（圖／記者賴文萱攝）

▲西愛德蒙頓購物中心內有超大室內水上樂園。

由於愛德蒙頓是加拿大亞伯達省（Alberta）的首府，這裡是全加拿大唯一免徵省銷售稅的省份，因此，來到愛德蒙頓旅遊，千萬別錯過享受這項購物優惠。

▲▼愛德蒙頓機場outlet。（圖／記者賴文萱攝）

▲愛德蒙頓機場周邊有新建一座Outlet商城，不用10分鐘就能抵達。

另外，在愛德蒙頓國際機場周邊也有新建一座Outlet，距離機場不到10分鐘，每半小時都有免費接駁巴士可抵達。雖然該座Outlet不如西愛德蒙頓購物中心這麼大，但也有100多家店進駐，知名品牌應有盡有，是往來機場很順路的血拚之地。

美食

▲▼愛德蒙頓料理教室Get cooking。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼愛德蒙頓廚藝教室Get cooking，帶領旅客親自手作特色料理。

▲▼愛德蒙頓料理教室Get cooking。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼愛德蒙頓料理教室Get cooking。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼以野牛肉所製成的鬆餅漢堡以及當地野莓鬆餅。

▲▼愛德蒙頓料理教室Get cooking。（圖／記者賴文萱攝）

想要更深入了解一個地方的文化，「飲食文化」是相當重要的部分。在愛德蒙頓，就有間Get Cooking廚藝教室利用當地的食材規劃出各種特色料理，在2小時體驗過程中，旅客跟隨老師的指導，可親自製作出3道特色料理，透過手作、味覺感受來自愛德蒙頓的飲食魅力。

▲▼愛德蒙頓私廚Kitchen by Brad。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼愛德蒙頓私廚Kitchen by Brad，主廚在桌邊烹煮料理，將熱騰騰的美饌直送到客人餐盤上。

▲▼愛德蒙頓私廚Kitchen by Brad。（圖／記者賴文萱攝）

近年來，精緻、隱密性又高的私廚正夯！隱身在愛德蒙頓市中心的Kitchen by Brad是當地很具盛名的私廚之一，小小的店約可提供8到12人的晚餐，主廚利用當地當季的食材，在桌邊烹煮出一道道美食，旅客除了能享用到最熱騰騰的海鮮、牛排外，同時也能經歷一場美食視覺饗宴。

▲▼加拿大愛德蒙頓Baijiu酒吧。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼愛德蒙頓熱門的Baijiu酒吧，越晚人越多。

▲▼加拿大愛德蒙頓Baijiu酒吧。（圖／記者賴文萱攝）

「Baijiu」是愛德蒙頓非常熱門的一間特色酒吧，即便是平日的晚上，客人也絡繹不絕，有時人多到還得要排隊等候一段時間。其中，酒吧最知名的調酒為「LAST NIGHT IN VIETNAM」，以白蘭地、雪利酒等為基底，杯外再抹上鹹鹹辣辣的粉，蹦出味蕾新滋味。

▲▼加拿大愛德蒙頓Baijiu酒吧。（圖／記者賴文萱攝）

▲Baijiu酒吧最知名的調酒為「LAST NIGHT IN VIETNAM」。

很特別的是，這家店因為是廣東人開的，店內提供許多改良式中式料理，有以茶葉蛋蛋白加上特製蛋黃醬的惡魔茶葉蛋，還能吃到紅油水餃、紅燒蹄膀、刈包、炒飯等。

▲▼Situation 啤酒釀造廠。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼Situation 啤酒釀造廠，可一邊享用精釀啤酒配各種西式料理。

▲▼Situation 啤酒釀造廠。（圖／記者賴文萱攝）

另外，「Situation啤酒釀造廠」除了可以品嘗當地精釀的啤酒外，也能夠享用一道道加拿大的特色美食。

景點

▲▼愛德蒙頓皇家亞伯達省博物館（Royal Alberta Museum）。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼愛德蒙頓皇家亞伯達省博物館適合親子旅遊，現正展出的維京特展還可換穿當時代的服裝。

▲▼愛德蒙頓皇家亞伯達省博物館（Royal Alberta Museum）。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼愛德蒙頓皇家亞伯達省博物館（Royal Alberta Museum）。（圖／記者賴文萱攝）

愛德蒙頓擁有許多適合親子旅遊的知性景點，旅客可以到皇家亞伯達省博物館（Royal Alberta Museum）一覽恐龍化石、印地安文化以及期間限定展出的維京（Viking）歷史；Telus科學世界（Telus World of Science）則有以360度超大環繞螢幕播放的極光影片，旅客可以在躺椅或者地上直接躺著觀看，震撼的視覺效果有如真實看見極光一般；喜愛DIY體驗的旅客，也可到「Wild Prairie Soap Company」親自調配出喜愛的浴鹽帶回家。

▲▼愛德蒙頓Telus科學世界。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼愛德蒙頓Telus科學世界利用360度環繞大螢幕，播放約40分鐘的極光影片。

▲▼愛德蒙頓Telus科學世界。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼愛德蒙頓wild prairie soap。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼在Wild Prairie soap可以親自調配出喜愛的浴鹽帶回家。

▲▼愛德蒙頓wild prairie soap。（圖／記者賴文萱攝）

旅遊資訊：

愛德蒙頓旅遊局：https://exploreedmonton.com/
Get cooking：https://getcookingedmonton.com/
Kitchen by Brad Somoliak：https://kitchenbybrad.ca/
Royak Alberta Museum：https://royalalbertamuseum.ca/
Telus World of Science：https://telusworldofscienceedmonton.ca/

◎加拿大航空
台北溫哥華航線採用波音夢幻客機 787-9 執飛，並可透由加拿大航空的網絡優勢前往北美逾 110 個城市航點。台北溫哥華航線今年夏季從每週 5 班增班至每週 6 班，抵達溫哥華後，每日 10 班接駁至愛德蒙頓（YEG），航班詳情資訊可至加拿大航空官網 www.aircanada.com 查詢。

關鍵字： 加拿大旅遊 加拿大航空 愛德蒙頓 西愛德蒙頓購物中心

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