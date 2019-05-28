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多玩1小時！「全台最大簾幕式瀑布」十分瀑布6/1起延長開放

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▲▼十分瀑布（圖／新北市府提供）

▲十分瀑布6月1日起延長開放時間。（圖／新北市政府提供）

旅遊中心／綜合報導

配合夏令時間到來，全台最大簾幕式瀑布「十分瀑布」6月1日至9月30日延長開放時間，調整為早上9點開放入園，下午17:30最後入園，閉園時間為18:00，等於可在公園多停留一個小時。

十分瀑布一直以來是北台灣熱門景點，加上免收門票，近年來很受國內外遊客歡迎，特別吸引港澳日韓遊客前來一睹勝景。新北市觀旅局表示，十分瀑布公園開放時間分為夏季及冬季，冬季時間（10月至5月）入園時間不變，最後入園和閉園時間則提早1小時，由於公園位於山區，傍晚離開時務必注意安全。

▲十分瀑布。（圖／新北市府觀旅局提供）

▲十分瀑布公園擁有全台最大的簾幕式瀑布，免收門票。（圖／新北市府觀旅局提供）

新北市政府觀光旅遊局指出，十分瀑布公園擁有全台最大的簾幕式瀑布，免收門票，前往路徑可由十分遊客中心前方道路經四廣潭吊橋、觀瀑吊橋前往。

遊玩路線常包含鄰近的眼鏡洞瀑布、十分老街，更可搭乘平溪支線火車前往菁桐、平溪、嶺腳、猴硐等來趟深度輕旅行，感受純樸小鎮風光及自然風光，再到平溪放天燈，許下心願並親見天燈帶著夢想起飛。

十分瀑布公園
開放時間：6月1日起到9月30日 09:00-17:30 （閉園時間為18:00）

關鍵字： 新北市旅遊 平溪區旅遊 十分瀑布 夏令時間 平溪

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