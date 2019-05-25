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澎湖海上新玩法！搭頂級帆船海上看夕陽　還有海鮮吃到飽

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▲▼澎湖福朋喜來登酒店。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

▲現在到澎湖可以搭帆船出海玩耍。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

今年暑假，到澎湖又有海上新玩法，搭上來自法國的頂級帆船在海上乘風破浪，享受被蔚藍海水包圍的海上時光，更能從海上欣賞大菓葉柱狀玄武岩、著名景觀，玩SUP立式划槳衝浪板等，晚上再享受海鮮燒烤吃到飽，度過歡樂又愜意的度假時光。

▲▼澎湖福朋喜來登酒店。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

▲澎湖福朋喜來登酒店推出全新帆船之旅。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

▲▼澎湖福朋喜來登酒店。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

▲可以從海上欣賞澎湖風景。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

▲▼澎湖福朋喜來登酒店。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

▲飯店也會準備輕食飲料。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

澎湖福朋喜來登酒店這個夏天推出帆船之旅小旅行，採用法國頂級帆船，在藍天下揚起風帆，航向廣闊無際大海，還能從海上視角欣賞澎湖特殊地質大菓葉柱狀玄武岩、著名景觀，玩SUP立式划槳衝浪板、亦或是躍入大海戲水，輕啜美酒享受派對輕食，或是靜靜坐在帆船上，欣賞橘紅夕陽慢慢沉入大海與天際相連的那一端。

▲▼澎湖福朋喜來登酒店。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

▲晚上可以享用海鮮吃到飽。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

入夜後，旅客就能享用夏季限定星光港灣BBQ，在樂團現場熱力演出下，享用五星主廚團隊現場烘烤當季海味，澎湖現流海鮮輪番上陣，包括鮮甜牡蠣、Q彈小管、澎湖鮮蝦、桶仔雞、風味肉串，皆由五星主廚團隊現場烘烤；旅客也可選擇享用飯店的宜客樂海港百匯自助晚餐，多樣化澎湖代表蝦蟹、每天現做壽司與日本酒，旅客可以吃得過癮。

▲▼澎湖福朋喜來登酒店。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

▲澎湖福朋喜來登酒店，拉開窗簾就是海港風光。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

最後入住港景房型附設陽台，一入門就能將港灣美景納入眼簾，無邊際泳池更是飯店內必去地點，享受澎湖唯一五星酒店內的無邊際泳池之餘，在6月底前，在飯店內就能欣賞美麗的澎湖海上花火施放，這個夏天，就是要到澎湖感受全新海上新玩法。

關鍵字： 澎湖旅遊 澎湖福朋喜來登酒店 星級飯店 度假旅館

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