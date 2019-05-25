宜蘭太平山一日遊提案！長達5個月楓紅隧道、在台版藍湖煮溫泉蛋

▲太平山蹦蹦車。（圖／記者徐文彬攝）

記者蔡玟君／綜合報導

太平山擁有豐富的自然景觀，成為宜蘭必去景點，隨著近日全新鳩之澤溫泉煮蛋區全新整修後重新開放，吸引更多旅客前往。《ETtoday新聞雲》就規劃太平山一日遊提案，可以走進全台紅葉期最長的楓紅隧道、搭碰碰車，還能到鳩之澤溫泉泡湯、親手煮溫泉蛋，玩上一整天都不無聊。

▲太平山蹦蹦車沿線景觀。（圖／記者徐文彬攝）

1.太平山碰碰車

位於太平山國家森林遊樂區內的「太平山蹦蹦車」，在2018年重新對外開放。太平山蹦蹦車所在海拔為近2000公尺處，昔日為運送木柴的鐵道路線，後來轉型成為觀光列車讓旅客搭乘，也是目前全台唯一一處將在高海拔地區，將昔日伐木業運送台車轉換為觀光列車的成功案例與搭乘地點。

▲太平山蹦蹦車茂興車站。（圖／記者徐文彬攝，HUAWEI P20 PRO攝）

從太平山車站出發至茂興車站，全長3公里、單程約20分鐘車程，每天有8個班次，且每半點發一次車；旅客可以坐在開放式的台車內，在沒有窗戶隔離下，享受沿途經過的森林景觀，或遠眺層層疊疊的遠山山景，盡情徜徉在大自然氣息中。下車後，還能前往茂興步道散步，享受芬多精洗禮後再搭車返回太平山車站。

▲太平山紫葉槭現正當紅。（圖／羅東林管處提供）

2.太平山紫葉槭隧道

位於太平山國家森林遊樂區內的中央階梯兩側，栽有一整排紫葉槭，受到日照後會逐漸轉為猩紅色，隨著日照時間的增加，葉片顏色會更為火紅，所以在太平山從5月起至9月都能夠欣賞到楓紅美景，相當特殊，長達約5個月的楓紅隧道，成為夏季期間太平山的代表景點。

羅東林管處也推薦遊客可以沿著中央階梯走在紅葉隧道下，累了就到雲海咖啡館坐坐，休息片刻之後繼續往上到原始林步道，欣賞原始森林的自然之美，甚至順便可以參拜一下宜蘭縣海拔最高的廟宇 「鎮安宮」（主祀國姓爺）。

▲鳩之澤溫泉有台版藍湖美稱。（圖／記者徐文彬攝，HUAWEI P20 PRO攝）

3.鳩之澤溫泉

鳩之澤溫泉是碳酸氫鈉泉，由於泉池呈現淡藍色澤，更有「台灣版藍湖」之稱，當地人最推薦的泡湯方式，就是先全身洗淨後，再泡入泉水中，由於鳩之澤溫泉屬鹼性碳酸鈣，浴後皮膚會感到非常滑潤感，尤其在冬天更受旅客喜愛。

▲太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉煮蛋。（圖／羅東林管處提供）

▲太平山國家森林遊樂區全新的鳩之澤溫泉煮蛋區。（圖／羅東林管處提供）

除了可以泡溫泉外，鳩之澤溫泉也提供溫泉煮蛋區，全新整修後的溫泉煮蛋區也於近日重新啟用，羅東林管區將原本的煮蛋槽由一座增加為二座，緩減煮蛋區人潮的擁擠程度並增加安全性；另外，為了呈現在地的生態特色，也在設施中融入在地植物姑婆芋意象，設置涼亭，並穿插置入出現在溫泉區的太田樹蛙當成裝置小元素，享用美味溫泉蛋之際，也增加寓教娛樂的活潑性。

▲鳩之澤自然步道。（圖／太平山國家森林遊樂區提供）

泡溫泉與煮溫泉蛋之餘，鳩之澤也有3條自然步道讓旅客探索，包括全長1.2公里的自然步道、全長400公尺的流籠頭手作步道，以及200公尺的櫻木花道，讓旅客可以近距離感受鳩之澤周邊的自然美景。