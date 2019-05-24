走進天使花毯看美景！2019花蓮「六十石山金針花季」8/3開跑

▲六十石山金針花海。（資料照／花蓮縣富里鄉農會提供）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的金針花季即將到來，每年最受期待的賞花地點之一，就是位在花蓮富里鄉的六十石山，當金針花開時，金黃色地毯沿著山坡地勢高低起伏，形成浪漫風景，從這邊還能俯瞰花東縱谷的山林與田園風景，2019六十石山金針花季從8月3日至9月15日為止，花蓮縣富里鄉農會更規劃一日遊遊程，帶領旅客玩遍富里。

▲花蓮六十石山金針花。（圖／記者蔡玟君攝）

六十石山上的金針花占地約63餘公頃，是富里鄉代表性旅遊地標，每到8、9月時節，大片金色號角開滿山頭，沿著山坡起伏而鋪開的大片花毯，在陽光照射下閃閃發光，被譽為是「天使的花毯」，清晨時分登山還能欣賞雲海，同時能居高俯瞰花東縱谷風景，成為熱門旅遊去處。

▲金針花沿著起伏山坡盛開。（圖／記者蔡玟君攝）

最推薦的金針花拍照地點是964驛站上方忘憂亭，因為從忘憂亭可欣賞金針花海，還能近看雲霧繚繞的縱谷風光或當陽光灑落，被光線點亮的大地景觀，因此是最受歡迎的攝影地點。

今年富里鄉農會更推出一日遊遊程，在花季期間，除了帶旅客上山欣賞花海外，根據日期不同，規劃出控窯、爆米香、泥火山豆腐、搓愛玉、客家菜包等富有在地特色的DIY農家體驗，詳情可洽富里鄉農會。