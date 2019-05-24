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澎湖最好玩飯店在這！入住澎澄飯店三天兩夜　高級轎車免費開24hr

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▲澎澄飯店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲澎澄飯店。（圖／記者陳涵茵攝）

記者蔡玟君／綜合報導

澎湖迎來旅遊旺季，加上暑假即將到來，正式出遊的好時機！澎湖最好玩總是吸引國內外旅客前往菊島，來一場盛夏之旅。澎湖最好玩飯店「澎澄飯店」為了方便旅客探索澎湖，從即起至9月，與租車業者合作，入住三天兩夜，就可以免費使用指定車款24小時，更能免費提供1位孩童入住。

▲澎澄飯店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲澎澄飯店遊樂設施。（圖／記者陳涵茵攝）

▲▼澎澄飯店。（圖／澎澄飯店提供）

▲澎澄飯店客房示意圖。（圖／澎澄飯店提供）

甫於2018年年初開幕的澎澄飯店，一開幕就成為澎湖最受矚目的旅宿選擇，不但每間房間都擁有自己的小陽台、5成以上房型開窗就是無邊際海景，飯店更打造15種造型攀岩設施、高空步道，讓旅客在館內就能體驗刺激攀岩樂趣，說是澎湖最好玩飯店也不為過。

▲▼澎澄飯店。（圖／澎澄飯店提供）

▲夏天入住澎澄飯店，高級轎車免費開。（圖／澎澄飯店提供）

澎澄飯店從5月至9月期間與租車業者，搭配Ford Mustang、Ford Ranger2.0、VW Golf三款車款推出住房專案優惠，三天兩夜最低1萬1000元起，即贈送轎車24小時免費使用，再依方案搭贈電影票或免費提供一位孩童入住，讓情人好友或全家旅遊菊島暢行無阻。

除了住宿加指定車輛的住房專案外，飯店現場也提供轎車租借服務，祭出近4-6折市價的優惠價格，為住宿旅客增添旅程舒適感及創造更多特別的回憶。

關鍵字： 澎澄飯店 澎湖旅遊 度假旅館 星級飯店 優惠快訊

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