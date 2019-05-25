「魔鬼變小天使」真實經歷！微客棧創辦人分享暖心故事

文、圖／彭懷玉

▲沈漾漾說，因為擔任志工關係，我60多歲才學畫畫，微客棧家裡都擺著她的畫作。

漾漾心裡OS：糟了，好怕遇到這種，想了又想該怎麼回應他...

「好啊，那你是什麼鬼呢？」

「我是吸血鬼，我要把所有的人血都吸光」

「那10年後你來找我，我的血很好喝...」

▲回憶起曾在青海玉樹擔任志工的經歷，沈漾漾想起一位男孩的故事，圖非事發當事人。（圖／翻攝自微客國際志工服務網站）

男孩傻了，他竟然沒被罵，於是，男孩每天都來找漾漾聊天，覺得他跟其他大人不同。後來漾漾才得知，原來男孩從小父親就過世，而母親無力撫養三個小孩，於是把他一人留在孤兒院，之所以他會畫出那張畫，也終於有了答案。

「你回去問媽媽，是不是因為我比較獨立，你才把我送到孤兒院」漾漾這麼跟男孩說，男孩果然鼓起勇氣照去做了，結果，母親抱著他，還送了他一台錄音機，而拿到錄音機的男孩，跑去找漾漾，將耳機塞進漾漾耳裡，說著，「我沒有姊姊，妳可以做我的姊姊嗎？」

▲青海玉樹志工。（圖／翻攝自微客國際志工服務網站）

過了一段時間，「聽其他義工說，男孩變成當地最照顧人的大哥哥」，從冷到暖一線之間，這小男孩脫胎換骨的轉變，就因為遇見了漾漾。

▲新竹湖口的「微客棧」是處地圖上找不到的地方，一次僅接待一組客人。

「有些人問，國際志工跑那麼遠，只服務個10來天，對孩童來說有用嗎？」漾漾說。社會風氣使然，現在小孩子只接收，沒有習慣付出，在志工服務的過程中，體會到「能付出、能愛人是件多美好的事。」

▲沈漾漾，社團法人台灣微客公益行動協會的創辦人，現在高齡77歲的她，仍每天早上6點多就起床，開始在新成立的「微客棧」忙裡忙外。（圖／微客棧提供）

這就是沈漾漾，社團法人台灣微客公益行動協會的創辦人，30年前就代表台灣參加過世界健美小姐比賽，鐵人三項、游泳比賽都有她的蹤影，現在高齡77歲的她，仍每天早上6點多就起床，開始在新成立的「微客棧」忙裡忙外，除草、澆花、打掃，充實得很，一點都不覺得山上無聊或孤單，若有幸遇到爽朗的她，切記，跟她聊天前要有心理準備，因為臉頰會很酸，是笑到很酸的那種。

「你的一句話可能改變他的一生」，沈漾漾回憶起在青海藏區學校擔任義工時，某堂課主題是「畫出10年後的自己」，一個個巡視後，發現一位小男孩，用黑色蠟筆塗滿整張白紙，隱約畫出留著長髮的自己，漾漾帶有疑惑問，「你10年後為什麼會留著長髮呢？」小男孩回應，「因為10年後我是鬼...」

▲微客棧。（圖／記者彭懷玉攝）

微客棧

後記：

對沒有志工經驗的我來說，可想像這段經歷會是多麽珍貴，勢必在每個人心田刻畫下或輕或重的痕跡，無論是當地孩童的一抹微笑、一舉一動都可能永駐腦海，說到底，服務經驗改變的不只是「被幫助的那群人」，更是「我們貧脊到不行的心靈」。