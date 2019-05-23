天然的粉紅色！亞尼克紅寶石巧克力生乳捲6/1上市



▲亞尼克紅寶石巧克力生乳捲。（圖／亞尼克提供)



記者黃士原／台北報導

紅寶石巧克力（Ruby巧克力）是繼黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力之後，世界上第四種巧克力，在製程中無添加任何色素及香料，天然的粉紅色及可可本身微酸甜的莓果滋味，吃起來完全顛覆巧克力的印象。而亞尼克6月1日將推出紅寶石巧克力生乳捲，售價450元。

Ruby Chocolate紅寶石巧克力為繼黑巧克力、牛奶巧克力、白巧克力後誕生的新品種巧克力，可謂「世界第四種巧克力」，近在歐美、日韓大受好評，更是2018年奧斯卡頒獎典禮晚宴指定甜點。這款純天然巧克力並非使用莓果增加味道，在製程中無添加任何色素及香料，而是可可本身的味道像極了微酸甜的莓果滋味，吃起來完全顛覆巧克力的印象。





▲亞尼克的粉紅露比。（圖／亞尼克提供)

亞尼克也引進紅寶石巧克力來開發生乳捲及派塔新品，紅寶石巧克力生乳捲具有的奢華雪糕風味，來自於稀有珍貴的Ruby巧克力與北海道奶霜融合後的細膩質感，同時帶有天然莓果的酸甜風味，售價450元，7月15日前至門市及捷運YTM蛋糕提領站購買另可享嚐鮮價，生乳捲日(6號)還可享6%優惠哦！

另外，粉紅露比酥脆派塔也是用紅寶石巧克力開發的商品，最底部的手工派塔是用日本麵粉與法國無鹽發酵奶油細心捏製，之後再與泡芙蛋糕、覆盆莓奶霜、卡士達交疊著，上層以Ruby巧克力甘納許揉合北海道奶霜，最上頭撒上草莓碎粒，粉色爛漫指數爆棚。