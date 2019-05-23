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人氣早午餐BRUN不然量身打造　CAFE!N推2款聯名三明治　

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▲人氣早午餐BRUN不然量身打造　CAFE!N推2款新口味三明治。(圖／CAFE!N提供)
▲時尚品味CAFE!N與BRUN早午餐聯名「洋蔥乳酪火腿三明治」。(圖／CAFE!N提供)

記者黃士原／台北報導

2018年底開幕就成為打卡人氣店的CAFE!N，除了進一步搶攻信義區及松山區的咖啡戰場外，近期還邀請到人氣早午餐店BRUN不然早午餐，聯手打造出兩款專屬於CAFE!N的獨家口味，分別是洋蔥乳酪火腿三明治和南美秘醬雞肉三明治。

洋蔥乳酪火腿三明治採用蘋果醋、肉桂棒和八角等等風味獨具的辛香料調配出清爽夏日醬料，搭配特選火腿與濃郁的莫札瑞拉起司，加入拌炒至焦糖色的新鮮洋蔥，帶來豐富的熱壓三明治口感。南美秘醬雞肉三明治將嫩烤雞肉塗抹上用墨西哥傳統辛香料調配而成，再搭配各式新鮮時蔬，呈現異國風情早餐。

▲人氣早午餐BRUN不然量身打造　CAFE!N推2款新口味三明治。(圖／CAFE!N提供)
▲南美秘醬雞肉三明治。

而CAFE!N除了和Uber Eats合作之外，也推出線上訂購餐點服務，易操作的平台提供消費者可選擇自取或是店家配送的選項，讓點餐流程更為簡便流暢。

除了咖啡，CAFE!N硬咖啡為了迎接夏日來臨，推出全新系列，清檸冠軍氣泡飲和蜜桃乳酸氣泡飲兩款沁涼氣泡飲，成為熱浪來襲的消暑必需品。將CAFE!N招牌的冠軍咖啡，加入蔗糖和檸檬原汁調配成冰冰涼涼的飲品，提供想喝咖啡又想喝汽泡飲品的您另一個趣味新選擇。蜜桃乳酸氣泡飲以香味富藴的玫瑰蜜桃茶為基底，加入蔗糖和酸甜可爾必思乳酸菌發酵乳，調出女生最愛的夏日酸甜氣泡感飲品。

▲人氣早午餐BRUN不然量身打造　CAFE!N推2款新口味三明治。(圖／CAFE!N提供)
▲CAFE!N新品飲品清檸冠軍氣泡飲與蜜桃乳酸氣泡飲。

關鍵字： 美食快訊 CAFE!N

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