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電影套裝行程詢問度增！盤點《冰與火之歌》全球經典5大場景

點評：超想去摩洛哥的呀！
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▲冰與火之歌影集帶動取景地朝聖觀光。（圖／Game of Thrones粉絲頁）

▲冰與火之歌影集帶動取景地朝聖觀光。（圖／Game of Thrones粉絲頁）

文／麗塔

陪伴劇迷8年的經典美劇《冰與火之歌：權力遊戲》在今年五月正式畫下句點，先不管結局是否讓人滿意，最後一季的討論度以及收視率完全不輸前幾季的表現。雖然劇已落幕，卻也有越來越多旅客將拍攝場景納入旅遊清單；對此，孤獨星球網站就整理因為該劇而爆紅的5個景點，讓旅客方便前往參加主題行程。

1.北愛爾蘭

冰與火之歌許多室內的場景都在北愛爾蘭拍攝。目前TEC Belfast（北愛爾蘭巴爾法斯特的展覽貿易中心）剛好有《冰與火之歌：權力遊戲》特展，旅客可以在現場看到戲服、道具、包括臨冬城地穴和龍骷髏坑，展期直到9月為止；另外，電影工作室Linen Mill Studios也將於於2020年初將推出相關的行程。

2.克羅埃西亞

克羅埃西亞第二大城斯普利特（Split）最近以電影為題的主題博物館才剛開幕，裡面約有100件電影所使用的物件，還有劇中人物的蠟像。

3.冰島

冰島是自由民，也就是劇中野人聚落的主要拍攝地，所有壯觀的自然場景，包括冰凍的洞窟、瀑布、荒蕪的平原等等都在冰島拍攝。當地觀光局Guide to Iceland正在販售6或8天的電影套裝行程。

▲《冰與火之歌：權力遊戲》第8季第一集劇照。（圖／HBO提供）
▲冰島當地觀光局有販售6或8天的電影套裝行程。（圖／HBO提供）

4.摩洛哥

摩洛哥廣闊的沙漠地區是龍母釋放無垢者的拍攝地。

5.西班牙

從第五季到第七季，許多場景都在西班牙拍攝，包括冬恩王國及玫瑰家族的城堡及龍石島等等。當地旅遊公司推出套裝行程

關鍵字： 冰與火之歌場景 國外旅遊 北愛爾蘭旅遊 克羅埃西亞旅遊 冰島旅遊 摩洛哥旅遊 西班牙旅遊

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