真實版宮崎駿《魔法公主》場景就在日本屋久島

文／七逗旅遊網提供

還記得曾創下日本電影史上超高票房的宮崎駿作品《魔法公主》嗎？電影中，女主角居住的山獸神森林彷彿一座綠色仙境，幽靜、神聖，令人不敢輕易褻瀆。而提供宮崎駿這個場景靈感的，正是日本屋久島的白谷雲水峽！



▲來屋久杉樂園，與屋久杉一起「森」呼吸。（圖／shutterstock.com提供）

屋久島位在日本的最南端，雖然是座島嶼，卻擁有九州最高的山和6座海拔超過1800公尺的山，因此被稱為「海上阿爾卑斯」。充沛的降雨量、依海拔而改變的溫度，孕育島上豐富的生態、稀有的動植物。其中包含樹齡超過千年以上的屋久杉，島上甚至有2千棵以上超過2千歲的屋久杉。屋久島上最容易欣賞到屋久杉的地點，就是屋久杉森林樂園了，茂密的森林讓人沐浴在滿滿的芬多精中，身心都跟著舒暢起來。



▲白谷雲水峽像異世界般神秘迷人。（圖／shutterstock.com提供）

夢幻的白谷雲水峽，讓人重溫《魔法公主》奇幻場景的感動！除了茂密的森林外，白谷雲水峽的樹根、地面、石頭上還爬滿了密密麻麻的苔蘚，讓這片峽谷成為一座綠色的秘境。峽谷中潺潺的流水像是仙子落在凡間的白色絲絹，野生的猴子與小鹿則是行蹤神秘的精靈。這場來自大自然的洗禮，將深深淨化您所有的感官。



▲梢回廊CANOPPI空中步道帶您體驗樹木視角。（圖／汎佳旅行社提供）

現在最夯的空中步道，在屋久島也看得到，而且還是被樹梢包圍的版本喔！梢回廊CANOPPI空中步道架設在樹林間，高度約在2到9公尺，是屋久島上另一種接近大自然的特殊體驗。走在蜿蜒的步道上，可體驗大樹版壯觀的視野，從不同的角度再次感受屋久島之美。



▲千尋瀑布穿透花崗岩順流而下。（圖／汎佳旅行社提供）

一年四季降水量豐富的屋久島有許多水資原，千尋瀑布是島上最具代表性的瀑布。瀑布穿過花崗岩，高低落差達到60公尺，瀑布旁有一片面積超大的花崗岩，V字形的山谷恰好讓視線停留在這條飛瀑之上，震撼的視覺效果讓人印象深刻。

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