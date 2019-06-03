臺北夏天這樣玩！夏季5大消暑活動一次整理　讓你一路嗨玩到8月底

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炎炎夏日逼近，氣溫節節高升，衣服愈穿愈少，這代表可以盡情玩水的季節來了！平日臺北人如果想要帶著孩子踩踩水，或進階挑戰近年流行的獨木舟和SUP等，往往需要往鄰近縣市跑，但其實臺北的大佳、延平河濱公園和自來水園區就有一系列超熱鬧活動，短時間就能安排親水一日遊行程，一樣可以玩得開心，又不用塞在國道、花好幾個小時在交通上。今年夏天從6/7（五）端午節一路到8/31（六）暑假結束，近3個月的時間，幾乎週週都有活動可玩，跟著《ETtoday新聞雲》的整理，現在就劃好行事曆，揪親朋好友玩起來！

水岸端午嘉年華



連續3天端午連假，一定要邊吃粽子邊看划龍舟才有過節fu！近幾年的「臺北國際龍舟錦標賽」吸睛度十足，不僅已成為全臺參加隊伍最多、最盛大的龍舟賽事外，各國參賽隊員健壯的身材與陽光笑容，更是讓民眾一秒融化，熱力堪比日正當中的太陽，成為河畔最養眼的風景！至於不下水的民眾可以玩什麼呢？陸上有大人小孩都能參加的嘉年華活動，例如超應景的「午時立蛋」活動，以及每年都會有人來刷新紀錄的「高空立蛋挑戰賽」。今年還新增了創意變裝秀，不管要變身成龍舟還是許仙、白蛇，只要把你心中「最端午」的打扮穿出門、現場報名走秀，就有機會把現金大獎抱回家！

時間：6/7（五）～6/9（日）

地點：大佳河濱公園

活動網頁：水岸臺北2019端午嘉年華



▼臺灣與世界各國龍舟選手來場熱血水上競賽！ (圖／臺北市政府體育局提供)

臺北市親水體驗活動



坐看龍舟比賽，又連吃好幾天的肉粽，讓體脂肪悄悄上身了嗎？6月底開始正是運動的好時機！臺灣四面環海，做為海洋的兒女，怎能不擁抱水上運動？由臺北市政府體育局主辦的「2019年親水體驗活動」，活動期間會在每週六、日各安排7個場次，從早上9點到下午5點半，規劃有「獨木舟」、「SUP立式衝浪板」和「龍舟」等4種以上的活動，要大家拋開跑外地玩水上活動的迷思，在市中心的碼頭一樣可以隨玩家可接受的強度，玩得刺激、盡興，活動現場也會安排教練、救生員、救生船艇等，鼓勵民眾放開心胸下水趣！



時間：6/22（六）～8/25（日）

地點：大佳河濱公園-大直橋下碼頭

▼追求刺激的玩家，在臺北市的碼頭就能體驗「獨木舟」、「SUP立式衝浪板」等水上活動。(圖／臺北市政府體育局提供)

臺北親水節

矗立在公館商圈的「自來水園區」，不但是網美、新人拍美照的首選景點，每年期間限定開放的戲水區，更是大臺北地區居民夏日的專屬親水池，平假日滿滿都是大小朋友開心玩樂的身影。自來水園區每年夏季前後除開放園內水鄉庭園外，更於7、8月親水節期間設置臨時親水遊憩設施、主題攤位及舉辦表演活動等，選擇變多，滿足更多民眾！更好康的是，6/30開幕活動當天免費入園，除了玩水消暑，園區內還有生態景觀步道、自來水博物館等區域可參觀，讓你開心過暑假！



時間：6/29（六）～8/31（六）

地點：自來水園區（臺北市中正區思源街1號）

活動網頁：自來水園區官網、臺北親水節FB粉絲團

▼位在市中心的「自來水園區」是夏季超消暑的玩樂點。(圖／臺北自來水事業處提供)

臺北河岸童樂會-熊讚水樂園



去年以「熊讚水樂園」全新風貌推出的河岸童樂會，備受大人小孩歡迎，今年再次於同地點，架起因應在地環境打造的親水設施、繽紛氣墊，邀請舊朋友、新朋友作伙來玩水，現場還有熱情的熊讚和表演活動，陪孩子度過歡樂的一天。今年更推出全國唯一的陸地衝浪，不但好玩刺激，對爸媽來說更是讓孩子大放電的好時機！



時間：7/13（六）～7/21（日）

地點：大佳河濱公園

▼「熊讚水樂園」是夏季裡孩子放電的好時機。(圖／臺北市政府觀光傳播局提供)

大稻埕情人節

每年的情人節都是訂餐廳、看電影、逛百貨？今年想給情人一個不一樣的驚喜，不如就約他/她來場大稻埕小旅行吧！走在老街上，古樸中仍可見精緻的街屋、悠閒的氛圍，手牽手漫步，逛逛乾貨舖、布店，拐進古蹟、參拜老廟，嘗遍在地古早味小吃，再瞧瞧讓人眼睛一亮的文創小店，讓沸騰的感情也能稍作沉澱。傍晚時分，就到大稻埕碼頭手牽手散步河畔，在徐風吹拂、悠揚情歌流瀉下，遠望粼粼波光的河面，共構美好的記憶，最後在璀璨的煙花下結束浪漫的一天，也給彼此最耀眼的情人節祝福！

時間：8/3（六）～8/4（日）

地點：延平河濱公園（淡水河3號至5號水門）

▼屬於兩人的浪漫夜晚，搭配璀璨的大稻埕煙火，是最耀眼的情人節禮物。(圖／臺北市政府觀光傳播局提供)



▲夏天就是要玩水！臺北夏季5大活動熱情展開，8月初更有情侶浪漫放閃的好機會。(圖／臺北市政府觀光傳播局提供)

更多活動詳情請上

台北好瘋水 https://2019summerholiday.travel.taipei/



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