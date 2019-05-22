期間限定！今年夏天征服日本最高峰富士山

文／七逗旅遊網提供

在春、秋、冬這三個季節到日本，日本的精神象徵富士山總是白著頭，山頂的積雪彷彿滿滿的白色糖霜。6月時，積雪會慢慢融化，接著就是讓人最期待的登山季囉！7月初到9月中，登山客們會陸續來到富士山，準備展開一場熱血的冒險！



▲富士山橫跨靜岡縣、山梨縣，從靜岡縣綠油油的茶田望向富士山特別療癒。（圖／shutterstock.com提供）

開始爬富士山前，可以先到富士宮淺間大社祈求這趟登山之旅順利平安。富士宮淺間大社彷彿富士山守護神一般的存在，也成為當地重要的信仰。天氣晴朗時，可以搶先眺望雄偉的富士山，神社前朱紅色的鳥居和富士山同框的畫面形成鮮明對比，而神殿旁的湧玉池，水源來自富士山融化後的雪水。



▲富士宮淺間大社。（圖／shutterstock.com提供）

富士山總共有4條路線，第一次挑戰富士山的登山客，不妨選擇有專人帶路的專業行程。汎佳旅行社富士山攻頂之旅，特別安排從難度比較低的吉田路線上山，只要具備基本體能、平常有規律運動，帶著標準的登山裝備並注意安全，幾乎都能順利挑戰！行程安排從遊覽車所能抵達的極限──五合目開始步行，並一路來到登山小屋所在地八合目，晴天時，沿路上藍天白雲的景色和心情清爽。充分休息後，清晨出發，就可以親眼看見富士山山頂限定的曙光「御來光」，享受令人感動的美好時刻！



▲今年夏天，來征服富士山吧！（圖／shutterstock.com提供）

此外，汎佳旅行社更安排登山客們在爬完山後，入住連日本天皇夫婦也住過的奢華旅宿「松風閣飯店」，飯店位在面向駿河灣的玄武斷崖上，是觀賞富士山的絕佳位置。晚餐，新鮮的駿河灣魚涮鍋、鮪魚生魚片、鰹魚等海味，讓您品嚐活跳跳的美味，精緻的日式懷石料理更是值得期待的味蕾饗宴。松風閣飯店的厲害之處不只如此！由於飯店的地理位置十分完美，晴天在懸崖邊泡露天黑潮溫泉時，有機會能欣賞到海平面日出、富士山、駿河灣，讓身體與心靈同時獲得最棒的享受！



▲入住懸崖上的松風閣，泡湯時就能享受唯美的富士山景及駿河灣風光。（圖／汎佳旅行社提供）



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▲ 【7/23出發】四天攻頂～富士靜岡～日本富士山攻頂四日遊►►►

《入住日本天皇伉儷曾下塌的松風閣溫泉旅館》

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