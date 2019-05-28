看演唱會有新場地了！台北流行音樂中心將啟用 可容納6千人

點評：這外觀很有設計感耶～

文／Sharelife分享生活

延宕15年的「台北流行音樂中心」終於可望啟用，日前舉行功能測試「北流來襲」，邀請滅火器、茄子蛋等重量級卡司，讓「北流來襲」未演先轟動。



▲（圖／台北流行音樂中心）



位於南港區的台北流行音樂中心，是集結流行音樂與流行文化的園區，為東區門戶計畫重要的一部分，2003年起進行前期建設規劃，2013年正式動工，北流歷經文化建設委員會升格為文化部、遭立委凍結預算、流標等，好事多磨到今年2月，可容納6000人表演廳終於取得使用執照，日前除邀請樂團與音樂家參與，還找來逾千名民眾前往搖滾區共同測試舞台效果，預計明年6月開幕。

北流中心位於南港三鐵共構的車站與捷運昆陽站之間，交通上相當方便，表演廳在建築外觀上也相當具有特色，參考台灣高山的形狀，呈現非幾何形式建構的屋頂，整個北流分為表演廳、流行音樂文化館、產業區和戶外展演區。表演廳部分相較於現在的演唱會舉辦場地，更是少見的中型場地。



▲表演廳外觀（圖／IG@yuan_photo_gallery）



▲表演廳外觀（圖／IG@nickhatu）

台北市工務局指出，表演廳場館內1至5樓共有4877個座位，加上一樓搖滾區可以站約1千多人，總共約可容納6千名觀眾，有別於以往單純租借的場館經營思維，國人可透過流行音樂文化館的展示規劃認識臺灣流行音樂歷史，同時也吸引國外觀光客造訪，產業區部分則提供人才練習、表演的Live House及錄音室等，期盼培育音樂人才、讓大眾了解台灣流行音樂。特殊的建築外觀，相信也會使「北流」成為新一代打卡景點，引領觀光客前來朝聖。



▲流行音樂文化館視覺模擬圖（圖／台北流行音樂中心）

北流中心距離南港展覽館和南港車站都很近，是北市府規劃「東區門戶計畫」一塊重要拼圖，將有五大中心融入整體生活環境，北流將是其中先行開幕的中心之一，未來營運帶來人潮，也可望帶動南港周邊商機。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）