麻辣老油條漢堡超獨特！國華街美式漢堡、薯片超涮嘴



▲炭烤香氣十足，美式漢堡超多汁。（圖／《哈露小姐の慢生活》提供，以下皆同，請勿任意翻攝）

實習記者蔡雅丞／綜合報導

在眾多美食齊聚的國華街上，有一家每日現作美式漢堡，老闆利用「先煎後烤」的手法，因此完整包覆了肉汁還帶有炭烤香氣，聽說回訪率更是將近100%，每次都大排長龍，太晚了還吃不到！。除了經典美式漢堡外，還有「四川麻辣老油條漢堡」口味，獨特口感吸引顧客買單，中西合併超有特色！





▲效仿街頭餐車，小小的店面裡有不少美式風格元素。





▲開胃菜搭配醬料超涮嘴。



這家「ABC美式燒烤車」的招牌薯條吃起來酥脆卻又不會過於油膩，除了蜂蜜芥末，還有辣牛肉醬口味，口感獨特上癮；厚切薯片搭配店家特製的「藍起司酸奶醬」，達到解膩中和的作用，讓人一口接著一口。另外，「水牛城雞翅」、「經典炸魚薯條」也在必吃名單之中，適合配啤酒當下酒菜，吃過的都說超過癮。





▲四川麻辣老油條漢堡＄155

當美國牛碰上四川麻辣醬，瑞士起司遇到中式油條─獨特創意將中西合併就像味蕾上多了一層刺激，錯縱交雜的滋味，新鮮卻又使人著迷，吸引不少敢吃辣的朋友挑戰。此外，部落客《哈露小姐の慢生活》提到，「海鮮炸魚堡」更是心目中第一名，裡面有魚排、花枝排，口感紮實，兩種海鮮一起吃十分滿足。



ABC美式燒烤車

地址：台南市中西區國華街三段20巷3號

電話：0905─588793

營業時間：12：00～20：00



＊以上圖片皆由《哈露小姐の慢生活》授權提供，現有經營：部落格。