秒飛到希臘！枋山絕美海景咖啡廳　還有夢幻空中木棧步道

點評：超想去(๑´ㅂ`๑)



▲露天海景第一排座位區擁有最佳視野，用餐時間一位難求。（圖／《姊妹旅行 Sister travel》授權提供，以下皆同，請勿任意使用）



記者周姈姈／綜合報導

在駛車前往墾丁的路上，你感到有些疲憊嗎？那就停下來在枋山秘境「愛琴海岸海景咖啡餐廳」坐坐吧！純白色帶有希臘風的建築外觀吸引許多人駐足停留，在這裡，你不僅可以望著大海，盡情忘掉所有煩惱，還可以喝個下午茶Chill一下，下次如果有機會來墾丁玩，就順便來這裡忘憂吧！



▲擁有純白色外觀的建築物座落在馬路上，實在讓人很難不注意到。



一座純白色的建築物座落在馬路旁，加上藍天、白雲和大海的映襯顯得更加耀眼，很難讓人不去注意到，這裡就是「愛琴海岸海景咖啡餐廳」，2017年剛開幕就掀起一陣打卡熱潮，吸引許多人朝聖。

愛琴海岸海景咖啡餐廳規劃多樣化的座位空間，分成露天海景第一排、半露天以及躺椅區等等，其中以露天海景第一排座位最搶手，只要用餐時間一到，這裡幾乎都會擠滿等著放鬆的人潮。



▲園區內設有許多裝置藝術，每個角落都好拍。



愛琴海岸海景咖啡餐廳純白色帶有希臘風格的建築外觀，讓不少女孩搶著在這裡留下一張張回憶，藍藍的天、湛藍的海洋搭配溫暖的陽光，也讓許多旅人一解長途開車的疲勞，待在這裡，彷彿所有的煩惱和憂愁都在一瞬間消失了。

咖啡廳園區內還設有許多裝置藝術，其中最吸睛的就是懸掛在半空中的白色圓圈造型盪鞦韆；另外，由木棧板延伸出去的觀景台也特別有意思，你可以站在那裡聽著海浪拍打岸邊的聲音，曬曬溫暖的陽光，或是沿著小徑走去沙灘上散步，讓大海為你帶來片刻的寧靜。



▲白色圓圈造型盪鞦韆總是吸引許多女孩子按下一張張快門。





▲你可以站在木棧板步道上吹吹海風、曬曬溫暖的陽光。



至於餐點的部分，愛情海岸景觀咖啡餐廳提供飲品、火鍋和點心等等，民眾需要先到櫃台拿取菜單再找座位，每人低消100元，假日用餐限時2小時。

愛琴海岸海景咖啡餐廳從早到晚都會展現出不同風貌，在白天，它會給人一種悠閒的感覺，到了晚上，它就會點亮燈光，看起來又會是不一樣的氣氛，會變的更加浪漫，讓人自私地想停留久一點。



▲面向大海的純白色帳篷，你可以坐在這裡發呆，彷彿所有的煩惱都煙消雲散了。



愛琴海岸海景咖啡餐廳

地址：屏東縣枋山鄉中山路三段37號

營業時間：周一～周五10：00～20：00／周六、日10：00～22：00

＊以上圖片皆由《姊妹旅行 Sister travel》授權提供，現有經營：粉絲團、部落格。