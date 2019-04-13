一次蒐集4家！「IG超夯打卡甜點」快閃新竹巨城　巴掌大牧卡燒只剩2天

▲超大車輪餅牧卡燒到新竹巨城快閃剩最後2天。（圖／遠東巨城購物中心提供，下同）

記者徐溱謐／新竹報導

新竹Big City遠東巨城購物中心定期會邀請甜點店家做快閃活動，這一檔期就有4家優質甜點快閃店進駐，各家店也紛紛推出巨城限定的獨家口味和優惠，愛吃雞蛋糕和紅豆餅的少女們手腳要快了，比巴掌還要大的車輪餅「牧卡燒」快閃只剩2天，趕快趁這個周末衝去吃一波吧！

一〇八抹茶茶廊（B1）

來自北海道旭川的抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」，嚴選珍貴的京都宇治抹茶為基底，搭配不同食材現場製作，呈現各式日本道地的高品質抹茶甜品。其中，「黃豆粉卡斯達餡・抹茶外皮」是巨城獨家限定的口味，滋味濃郁、香氣十足，不用花機票錢飛到北海道創始店就吃得到！

快閃時間：即日起至5/5日止

品項及價格：

1. 黃豆粉卡斯達餡・抹茶外皮 40元（巨城獨家限定）

2. 紅豆餡・抹茶外皮 40元

3. 抹茶卡斯達餡・原味外皮 40元

4. 紅豆餡・原味外皮 40元

5. 卡斯達餡・原味外皮 35元

窩巢 雞蛋糕（7F）

強調純粹原形，真食撫癒。著重雞蛋、麵粉、牛奶新鮮品質及完美比例，融入情感與溫度的細緻手工雞蛋糕。這次在巨城舉辦快閃，特別推出限定口味「玫瑰荔枝」，喜歡的朋友千萬別錯過。

快閃時間：即日起至4/17日止

品項及價格：

1. 香醇原味45元

2. 噠啵起司55元

3. 黑芝麻QQ55元

4. 黑糖麻糬55元

5. 花生巧克55元

6. 焦糖牛奶55元

7. 蘋果肉桂55元

8. 玫瑰荔枝55元（巨城獨家限定）

牧卡燒（3F）

比手掌還要大的車輪餅，外觀是一般車輪餅的2倍尺寸，外皮酥脆內餡實在口感鬆軟，是所有車輪餅迷心中的最新首選！這次在巨城快閃推出獨家限定口味「觀音拿鐵」，倒數2天趕快趁周末出發吧！下波快閃會在5/1台北站前新光舉行。

快閃時間：即日起至4/15日止

品項及價格：

1. 卡士達45元

2. 燻雞泡菜50元

3. 奶黃流沙55元

4. 野莓乳酪55元

5. 乳酪芋泥55元

6. 黃金鮪魚55元

7. 觀音拿鐵50元（巨城獨家限定）

Mr. Friendly人形燒（1F創藝廳）

Mr. Friendly30週年品牌巡迴展來到巨城，原料來自日本進口的人形燒也原汁原味呈現，頂級麵粉搭配雞蛋拌和，加入蜂蜜取代砂糖的甜，吃起來口感Q彈扎實，無論趁熱或放涼食用皆有獨特風味！

快閃時間：即日起至4/22止

品項及價格：

1. 香草蜂蜜口味

2. 可可口味

8個120元，18個230元，可綜合口味（各半）