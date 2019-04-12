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夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元　媽媽社團狂分享：怕以後吃不到

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▲夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元。（圖／網友吳佳瑩提供)
▲夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元。（圖／網友吳佳瑩提供)

記者黃士原／台北報導

夏慕尼鐵板燒的櫻花蝦炒飯竟然可以外帶，而且裝滿二個便當盒只賣130元！這個隱藏版美食某個臉書媽媽社團被分享後，由於CP值超高，立即引起媽媽們的暴動，紛紛到夏慕尼外帶櫻花蝦炒飯，也讓夏慕尼的員工一直問是哪個社團威力這麼大。

被媽媽分享的夏慕尼高CP值隱藏版美食標準組合就是外帶櫻花蝦炒飯及帕瑪森麵包，兩者售價都是130元，但份量卻讓媽媽們大為驚訝，炒飯是裝了兩盒便當盒，而帕瑪森起司麵包數量有8個，還附贈蒜香魚子醬、蒜片及冰沙。

▲夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元。（圖／網友吳佳瑩提供)
▲炒飯裝滿滿。（圖／網友吳佳瑩提供)

▲夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元。（圖／網友吳佳瑩提供)
▲8個帕瑪森起司麵包130 元。（圖／網友吳佳瑩提供)

由於吃一客夏慕尼鐵板燒要價上千元，現在只要260元就可以吃到招牌炒飯及麵包，而且還可吃到很飽，這二天已有許多媽媽前往外帶，有媽媽開玩笑的說這兩天夏慕尼的師傅都在炒飯吧！不過也有媽媽擔心一下子太多人去外帶，會不會以後就吃不到了？


▲很多媽媽看到分享後立即跟上這股風潮去外帶炒飯跟麵包。

吃過夏慕尼鐵板燒的朋友一定對於櫻花蝦炒飯不陌生，只是沒想到竟然可以單點外帶吧。其實除了吃套餐，很多人都不知道夏慕尼也提供單點選擇，主餐每道680元，其他每道酌收130元，而櫻花蝦炒飯也是其中一道，所以單點就是130元。至於外帶，據了解，由於夏慕尼並沒硬性規定只能內用，雖然官方希望客人可以現場吃到熱騰騰的料理，但如果客人堅持外帶也是默許的。但近期一下子太多人去外帶，夏慕尼會不會更改規定，可能要看接下來的發展了。

關鍵字： 美食情報 夏慕尼 櫻花蝦炒飯

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