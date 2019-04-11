邊緣人專屬！東京燒肉LIKE插旗台灣　4月下旬進駐京站



▲邊緣人專屬！東京「燒肉LIKE」插旗台灣。（圖／燒肉LIKE提供)



記者黃士原／台北報導

一個人也可以吃燒肉！日本東京燒肉店「燒肉LIKE」看好台灣單人燒肉市場，選定台灣為海外市場首站，以一個人也可以享用的頂級燒肉為定位，進駐台北京站時尚廣場，預計於四月下旬開幕。

「燒肉店」一直都是台灣民眾歡聚用餐的好選擇，但對於想要享受燒肉的單人消費者來說，卻有著較難跨越的人數門檻，為滿足這群消費者的用餐需求，日本東京燒肉店「燒肉LIKE」便因此而誕生。觀察台灣消費者用餐習慣的轉變，頂客族、單身人口的增加，以及對於日本口味的喜愛。「燒肉LIKE」看準單人用餐的潛在商機，選定台灣為海外拓點前哨站，期盼轉換台人對於燒肉餐廳的「聚食」思維，更帶給熱愛燒肉的饕客有別以往的享用體驗。





▲東京「燒肉LIKE」單人座位。（圖／取自焼肉ライク臉書)

相中「台北京站時尚廣場」交通中樞的地理位置及大量往來的商務觀光客，「燒肉LIKE」將於四月下旬進駐台北京站。此外，「燒肉LIKE台北京站店」也延續日本設計風格，店內裝潢以輕快、時尚、年輕色調呈現，打造專屬單人座位，讓消費者無須在參與聚會的前提下，輕鬆享受燒肉時光。

日本東京燒肉品牌「燒肉LIKE」由創新亞太餐飲集團創辦人──西山知義會長以「符合現代潮流的新品牌」為宗旨一手打造，2018年8月29日在日本東京新橋開幕的第一號店，自營運首日起就吸引滿滿排隊人潮，截至今日止，「燒肉LIKE」已於日本東京各地區，包含新宿、涉谷、橫濱、秋葉原、五反田、上野及千葉縣松戶等地開幕共7間分店。