搶「食客」！新竹巨城一口氣引進這4家人氣美食



▲鉄火牛排。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

新竹人有口福福了！Big City遠東巨城購物中心近期又開始引進人氣美食，先是透露將引進平價的鉄火牛排TEKKA STEAK，接著又陸續宣布新加坡黃亞細肉骨茶、大心新泰式麵食及一風堂EXPRESS都將進駐4樓。

鉄火牛排TEKKA STEAK

鉄火牛排TEKKA STEAK今年開始將陸續於百貨商場拓點，其中一個點是Big City遠東巨城購物中心的7樓。鉄火牛排TEKKA STEAK升級以美國進口Montague超級烤箱900度高溫炙烤，呈現2018世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼牛、澳洲和牛、北海道A4和牛、美國Choice等級冷藏原塊牛肉不同部位表面焦香、肉質甘甜風味。套餐280元起，含鐵板排餐、附餐麵包、湯品、和牛滷肉飯或咖哩飯、花生粉圓豆花及飲料。



▲新加坡60年老店黃亞細肉骨茶插旗台北。(圖／黃士原攝)

黃亞細肉骨茶

黃亞細肉骨茶源自傳統的潮州肉骨茶，其特色為「38黃金湯方」，在肉骨茶的靈魂食材豬肉，選用台灣「究好豬」，而每碗上等肉骨茶皆有2根10公分肉厚多汁的豬肋排，這是每頭豬只有3%部位符合品牌的要求標準。黃亞細肉骨茶的湯料配方內不含任何中藥材，主要的特殊材料為獨門精選的胡椒，並堅持每一碗湯品的湯料配方都經熬煮8小時，使湯頭呈現金黃色澤，味道濃郁但不油膩，排骨輕輕一剝就可把肉咬下。



▲博多豚骨拉麵價格149元。(圖／台灣一風堂提供)

一風堂EXPRESS

一風堂EXPRESS是全新美食街型態店鋪，提供台灣消費者更快速、便利的拉麵服務，同時考量美食街客群，提供集結「牛肉、豬肉、雞肉」三種肉類的「三寶丼」，在麵類以外又多了更多選擇。此外，為了讓台灣消費者可依個人喜好自行添加調味，免費提供青蔥、香菜、蒜泥、辣油、炸大蒜、白薑、鳳梨醋與白芝麻等8種配料，盡情享受更多樣的美味拉麵吃法。

大心新泰式麵食

瓦城旗下的大心新泰式麵食，以傳統冬蔭功湯搭配Q彈麵條，招牌的酸辣海鮮麵、清燉牛肉河粉更是被網友大推，店家特別設計了爽脆洋蔥、醋泡辣椒、香茅粉、秘製辣粉四種調味料，讓食客在品嚐間更富層次感。