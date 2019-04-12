台北米其林星星最密集地區再升級　一條路4家餐廳、7顆星



▲最新版《台北米其林指南》在10日正式公布摘星名單。（圖／記者季相儒攝）



記者黃士原／台北報導

最新版《台北米其林指南》在10日正式公布摘星名單，而有台北市米其林星星最密集的一條路「樂群三路」，RAW、Taïrroir態芮從一星升到二星，再加上持平的教父牛排與祥雲龍吟，讓米其林星星數從5顆星變成7顆。

祥雲龍吟、RAW都屬於赫士盟餐飲集團，祥雲龍吟是跟日本三星餐廳龍吟主廚山本征治合作，而RAW則是與名廚江振誠合作，餐廳位置分別就位於赫士盟餐飲集團大直總部的1樓與5樓。而今年拿到二星的Taïrroir態芮，就在隔壁的EAT-T大樓6樓，如果不考慮訂位及預算，只要上樓下樓走到隔壁，馬上就可以收集到6個米其林星星。



至於教父牛排，也同樣位於大直的樂群三路上，走個10分鐘就到，一條路集結了4家米其林星級餐廳、總計7顆星星。



▲RAW餐廳。（圖／赫士盟提供)



祥雲龍吟（日式料理）

地址：台北市中山區樂群三路301號

電話：02 8501 5808

RAW

地址：台北市中山區樂群三路301號

電話：02-8501-5800

Tarroir態芮

地址：台北市中山區樂群三路299號

電話：02 8501 5500

教父牛排Danny’s Steakhouse

地址：台北市中山區樂群三路58號

電話：02 8501 1838