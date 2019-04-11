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台灣首家「迴轉甜點」！25種創意造型吃到飽　松鼠穿梭「芋頭森林」萌翻

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▲迴轉甜點。（圖／炎香亭提供）

▲布丁狗泡芙超可愛，一旁還有巧克力粉狗腳印。（圖／炎香亭提供，下同）

記者徐溱謐／台中報導

「迴轉甜點」的熱潮從日本燒到台灣了！現在愛吃甜食的少男少女們，在台灣就能吃到品項繁多的特色甜品。台中勤美誠品綠園道的炎香亭是迴轉港點專賣店，10日起特別邀請甜點主廚陳信嘉駐店，讓炎香亭搖身一變成為全台第一家迴轉甜點店，25餘種的精緻甜點與美食，在旋轉台上供顧客挑選品嚐。

▲迴轉甜點。（圖／炎香亭提供）

▲店裡有超過25種造型甜點，在迴轉台上任君挑選。

炎香亭除了經典的馬卡龍、蛋糕、布丁之外，也有許多造型獨特的甜點。「漢堡馬卡龍」用傳統馬卡龍將巧克力包起來，搭配薄荷葉與酷似薯條的手指餅乾，創意十足，「芋頭森林」裡則有松鼠造型的餅乾在裡頭嬉戲追逐，還有可愛的「布丁狗泡芙」萌樣讓人都捨不得吃了。

此外，精於港點創新的林建廷師傅也推出新品「蘋果酥」，還有店裡的傳統港點蜜汁叉燒酥、酥皮蛋塔、雙色糖果酥和雙色手提酥，吃遍店裡的創意甜點和精緻港點還可以來一杯漸層花飲。目前炎香亭平日僅開放單點，假日則推出388吃到飽專案，可以在90分鐘內無限享用迴轉台上的所有甜點。

▲迴轉甜點。（圖／炎香亭提供）

其實迴轉甜點的概念來自日本，去年（2018）7月日本第一間迴轉甜點店「MAISON ABLE Cafe Ron Ron」盛大開幕，店裡提供大約25種蛋糕、鬆餅及馬卡龍等甜點，一人1800日圓（約台幣500元）就可以無限吃到飽，不過餐時間只有40分鐘，可能要去好幾趟才能把所有的品項都吃到。

「MAISON ABLE Cafe Ron Ron」一開幕就造成轟動，馬卡龍色系的裝潢和擺盤吸引不少愛吃甜點的少女們前往朝聖，也在IG上興起一陣打卡風潮；精緻的甜點一份要價就動輒近百元台幣，在迴轉甜點店則可以在時間內無限吃到飽，對於甜點控來說可謂吸引力十足。

炎香亭
地址：台中市西區公益路68號（勤美誠品綠園道B1）
電話：04-2326-1759
營業時間：週一至週五 11:00~22:00、週六週日 10:30~22:00

關鍵字： 迴轉甜點 勤美誠品 台中 炎香亭 MAISON ABLE Cafe Ron Ron 陳信嘉 甜點

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