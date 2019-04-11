直擊／全球最高室內瀑布　世界級打卡點新加坡「星耀樟宜」試營運

▲新加坡星耀樟宜已於今（11日）正式試營運。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／新加坡報導、攝影

新加坡2019年全新地標星耀樟宜（Jewel Changi Airport）已於今（11日）正式試營運，試營運期間採網路線上報名，下午1點正式開放民眾進入。星耀樟宜就位在於新加坡樟宜機場各航廈核心，占地13.7萬平方公尺全館共10層樓，成為新加坡最大的城市花園，更突破極限打造了40米世界最高室內瀑布。

▲世界最高室內瀑布，遊客就像在森林裡逛百貨。

星耀樟宜以新加坡花園城市為設計靈感，斥資17億新幣、耗時4年打造，由國際知名建築師薩夫迪（Moshe Safdie）設計建造，巧妙地將室內花園與世界購物休閒設施融為一體。其中最大亮點為，2.2萬平方公尺室內植物天堂「森林穀」（Forest Valley）與世界上最高的室內瀑布「雨漩渦」（Rain Vortex）兩大景觀，到了夜晚星光水舞秀登場又是另一種奇幻風景，將成為世界級打卡地標。

▲高架輕軌列車會行駛在各航廈。



▲星空花園預計6月開放。



另外，頂樓的星空花園將在6月正式開放，裡頭有許多大型遊憩設施，像是天空之網、樹籬迷宮、鏡子迷宮與奇幻滑梯等，更有懸掛於23米高的天懸橋，玻璃橋面挑戰遊客膽量。

▲星耀樟宜與樟宜機場的1號、2號和3號航廈銜接，方便轉機旅客休息。



新加坡樟宜機場已連續蟬聯6年世界最佳機場，隨著星耀樟宜落成，將機場服務推向新的高度。星耀樟宜內有電影院、280多家特色品牌與餐飲商店，多達五成為新加坡當地品牌。星耀樟宜與樟宜機場的1號、2號和3號航廈銜接，旅客們可步行或乘坐高架輕軌列車往返於各航廈。

▲商場內共有5成新加坡當地品牌。

遊客轉機同時還可以血拼吃美食，更提供登機辦理、退稅服務、行李寄放等一站式服務，班機起飛前3小時至24小時都可辦理登機手續。過夜轉機的旅客，未來還可選擇入住新加坡新型態五星等級膠囊旅館YOTELAIR，共有130間艙房，且按時計費，非常適合過境的背包旅客。

▲星耀樟宜就可以Check in。



▲試營運期間限量50萬名遊客搶先進入。



星耀樟宜試營運採網路線上報名，為控管人數分四個時段分批進入，試營運期間6天半開放總量50萬名遊客，將在4月17日正式開幕，預計每年可吸引4千到5千萬訪客。

＊Jewel Changi Airport

地址： 78 Airport Blvd, Singapore 819666