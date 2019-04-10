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台北米其林／續摘一星　教父牛排、侯布雄餐廳推限定優惠

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▲▼ 教父牛排鄧有癸 ，鄧有癸 。（圖／記者徐文彬攝）
▲教父牛排餐廳。（圖／記者徐文彬攝）

旅遊中心／綜合報導　

《台北米其林指南》邁入第二年了，今年有5家新進榜餐廳，合計有24家餐廳摘星，其中教父牛排、L’ ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳續摘一星，而二家餐廳也都推出期間限定的優惠。

為感謝消費者長久以來對教父牛排的支持與珍惜得星成果，鄧有癸旗下北、中、南餐廳首次大串聯推出「與星同樂」活動，於4月11日~4月30日在台北教父牛排、Danny&Company、Top Cap Steakhouse，台中MEATGQ STEAK 橡木炙烤牛排館，高雄CAPSTONE steakhouse點用美國頂級老饕牛排，除可以享有免一成服務費的優惠外，兩人同行還可以免費獲得酒莊獨家為教父牛排釀製的三款酒品「Kiss from a Rose 」、「Sea You Again」、「Nice to Meat You」(任選一瓶)各一杯，四人同行可獲得一瓶招待。

L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳推出的摘星優惠則是用餐並點選精選VCP香檳一杯享第二杯招待。SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍享用下午茶，點選精選甜酒享第二杯招待，當日「外帶」單筆消費滿1200元（含）即贈三入侯布雄精選手工巧克力球一盒。

LA BOUTIQUE de Joël Robuchon侯布雄法式精品甜點當日單筆消費滿399元(含)，即贈65元內麵包任一款，當日單筆消費滿1200元（含）即贈三入侯布雄精選手工巧克力球一盒。

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