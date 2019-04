台北米其林／續摘一星　教父牛排、侯布雄餐廳推限定優惠

▲教父牛排餐廳。(圖/記者徐文彬攝)



旅遊中心/綜合報導

《台北米其林指南》邁入第二年了,今年有5家新進榜餐廳,合計有24家餐廳摘星,其中教父牛排、L’ ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳續摘一星,而二家餐廳也都推出期間限定的優惠。

為感謝消費者長久以來對教父牛排的支持與珍惜得星成果,鄧有癸旗下北、中、南餐廳首次大串聯推出「與星同樂」活動,於4月11日~4月30日在台北教父牛排、Danny&Company、Top Cap Steakhouse,台中MEATGQ STEAK 橡木炙烤牛排館,高雄CAPSTONE steakhouse點用美國頂級老饕牛排,除可以享有免一成服務費的優惠外,兩人同行還可以免費獲得酒莊獨家為教父牛排釀製的三款酒品「Kiss from a Rose 」、「Sea You Again」、「Nice to Meat You」(任選一瓶)各一杯,四人同行可獲得一瓶招待。



L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳推出的摘星優惠則是用餐並點選精選VCP香檳一杯享第二杯招待。SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍享用下午茶,點選精選甜酒享第二杯招待,當日「外帶」單筆消費滿1200元(含)即贈三入侯布雄精選手工巧克力球一盒。

LA BOUTIQUE de Joël Robuchon侯布雄法式精品甜點當日單筆消費滿399元(含),即贈65元內麵包任一款,當日單筆消費滿1200元(含)即贈三入侯布雄精選手工巧克力球一盒。