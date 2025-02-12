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消費滿額抽鑽石項鍊！情人節餐飲優惠整理　親親合照送干貝奶油燒

▲王品牛排。（圖／王品提供）

▲王品牛排情人節活動登場，消費滿額抽價值超過43萬元的1克拉鑽石項鍊。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

後天就是西洋情人節了！ 餐飲業者紛紛推出各種優惠，像是消費滿額抽43萬元鑽石項鍊、身穿情侶裝主餐免費升級、親親合照招待干貝奶油燒等，以下整理多家好康資訊供大家參考。

王品牛排

王品牛排最經典的就是「王品牛小排」，以20多種蔬菜及香料製成獨家醬汁，歷經2天2夜醃浸，再以250℃高溫烘烤，鎖住飽滿肉汁。迎接西洋情人節，即日起到3月14日，不分平假日，到全台分店消費滿2000元，並出示王品瘋美食APP會員，就有機會抽中價值超過新台幣43萬元的「京華鑽石」SID頂級車工1克拉鑽石項鍊。

3月2日前王品牛排再加碼，店內消費2客套餐，出示官網活動畫面或拍照上傳社群分享，即送價值688元的「海大蝦佐嫩煎鮑魚」1份。

▲西門町人氣韓式烤肉「金咕」即日起至3月底，消費1客多人套餐憑LINE@優惠券或現場手持打卡框親親合照，上傳社群標註官方帳號，就招待干貝奶油燒1份 。（圖／王品提供）

▲即日起至3月底，前往金咕消費1客多人套餐，憑打卡框親親合照，招待干貝奶油燒1份。（圖／王品提供）

金咕

韓式烤肉「金咕」即日起至3月底，消費1客多人套餐，憑LINE@優惠券或現場手持打卡框親親合照，上傳社群標註官方帳號，就招待干貝奶油燒1份。消費2客多人套餐，出示第2張優惠券或由第2組愛侶完成合照打卡任務，再送第2份，以此類推。

▲即日起至3月16日，兩人身穿情侶裝或配戴情侶配件，消費兩客套餐，其中一客主餐免費升級為沙朗牛排。（圖／王品提供）

▲即日起至3月16日，兩人身穿情侶裝或配戴情侶配件，消費兩客套餐，其中1客主餐免費升級為沙朗牛排。（圖／王品提供）

陶板屋

陶板屋即日起至3月16日，兩人身穿情侶裝或配戴情侶配件，消費兩客套餐，其中1客主餐免費升級為沙朗牛排。

▲▼3月14日前，前往Oh my!原燒內用消費1客雙人套餐或2客單人套餐，就能用99元優惠價加購牛舌玫瑰花1份。（圖／王品提供）

▲3月14日前，前往Oh my!原燒內用消費1客雙人套餐或2客單人套餐，就能用99元優惠價加購牛舌玫瑰花1份。（圖／王品提供）

Oh my!原燒

3月14日前，前往Oh my!原燒內用消費1客雙人套餐或2客單人套餐，就能用99元優惠價加購牛舌玫瑰花1份。

▲茹絲葵情人節限定套餐自2月12日至2月16日限定供應。（圖／茹絲葵提供）

▲茹絲葵情人節限定套餐自2月12日至2月16日限定供應。（圖／茹絲葵提供）

茹絲葵

茹絲葵情人節限定套餐自2月12日至2月16日限定供應，以整隻波士頓活龍蝦搭配菲力、肋眼及紐約牛排，套餐價格2990元至7990元。此外，凡於套餐販售期間點購套餐，就送限量Pâtisserie Sadaharu AOKI Paris青木定治馬卡龍組合，數量有限，送完為止。

▲這一鍋愛你久久活動，活動期間兩人以上內用且符合門店低消，即可以520元加購日本A5和牛拼盤（價值598元）。（圖／這一鍋提供）

▲這一鍋愛你久久活動，活動期間兩人以上內用且符合門店低消，即可以520元加購日本A5和牛拼盤（價值598元）。（圖／這一鍋提供）

這一鍋集團

2月10日至2月19日，到這一鍋餐飲集團旗下這一鍋、燒肉同話、這一小鍋、叁加叁泡椒酸菜魚及韓啵韓式料理消費，即可享受「愛你久久」限定加購價。

這一鍋：兩人以上內用並符合低消，即可享520元加購日本A5和牛拼盤（價值598元），以及99元加購千張豆腐紙（價值128元）。

這一小鍋：活動期間點任兩份套餐，即享20元加購辣滷鴨血豆腐（原價68元），以及99元加購牛豬雙拼（培根牛80g + 伊比利豬80g）（原價226元）。

燒肉同話：凡追蹤燒肉同話IG，即可享情人限定單品「酒漬牛玫瑰」加購價99元。

叁加叁泡椒酸菜魚：活動期間凡點購套餐組合，即可加價20元加購「麵茶麻糬」（原價88元）1份。

韓啵韓式料理：點購期間限定情人節套餐799元（原價832元），並追蹤韓啵IG，即可獲贈「Frais Jus 青蘋果汁」（原價48元）1杯。

▲即日起至2月16日，身上有粉紅元素到舞古賀mini鍋物消費任一鍋物，即招待草莓牛奶霜淇淋。（圖／舞古賀提供）

▲即日起至2月16日，身上有粉紅元素到舞古賀mini鍋物消費任一鍋物，即招待草莓牛奶霜淇淋。（圖／舞古賀提供）

舞古賀mini鍋物

即日起至2月16日，身上有粉紅元素（包含衣、褲、配件、吊飾皆可）來門市消費任一鍋物，即招待1支草莓牛奶霜淇淋，如果將草莓牛奶霜淇淋拍照打卡並給五星好評，即贈送肉品或時蔬優惠券1張。

▲德州美墨炸雞。（圖／記者黃士原攝）

德州美墨炸雞

德州美墨炸雞也推出情人節活動，2月16日前，只要穿著粉色衣物或配件，來店消費「兩人雙享餐」並打卡，就送捲捲小薯1份。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 情人節優惠

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