膽小勿入！日據廢墟坑道「清水鬼洞」　4月16日整修後新開放

▲清水鬼洞確定於4月16日重新開放民眾參觀。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同。）



旅遊中心／綜合報導

廢墟新景點又一處！位於台中鰲峰山公園東北側的清水鬼洞，是日據時期的軍事地下戰備坑道，荒廢後地方上傳出許多靈異故事，因此又被稱為清水鬼洞，大膽的人才敢去探險。清水鬼洞封閉兩年後終於在3月5日整修完畢，預計在4月16日起重新開放，目前僅接受15人以上團體預約。

▲清水鬼洞整修兩年後重新開放。

清水鬼洞是日據時期留下的軍事地下戰備坑道，全長約420公尺興建於1943年，已有76年歷史，坑道可分為主坑道、副主坑道，以及聯絡副主坑道的支坑道，坑內備有寢室、儲藏室、崗哨、廚房、儲水槽、廁所、機槍堡、狙擊區等軍事設施，能感受當年備戰的緊張氣氛。

▲清水鬼洞為日據時期留下的軍事地下戰備坑道。



雖將開放參觀，不過因考量人力與鬼洞內空氣品質與狹小空間等安全問題，參觀時單一時段人數上限30人，僅接受團體預約導覽解說，平日參訪民眾可比照團體預約方式，於10天前電話申請，若當日預約團體人數及開放參訪時間許可則可彈性參觀。

＊開放時間：週二～五（9：00～16：00）；週六、日及例假日（9：00～16：00）另外，每週一、農曆休假期間及政府公告停班停課日暫停開放。