ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

膽小勿入！日據廢墟坑道「清水鬼洞」　4月16日整修後新開放

ETtoday旅遊雲

▲清水鬼洞4月重新開放。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲清水鬼洞確定於4月16日重新開放民眾參觀。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同。）

旅遊中心／綜合報導

廢墟新景點又一處！位於台中鰲峰山公園東北側的清水鬼洞，是日據時期的軍事地下戰備坑道，荒廢後地方上傳出許多靈異故事，因此又被稱為清水鬼洞，大膽的人才敢去探險。清水鬼洞封閉兩年後終於在3月5日整修完畢，預計在4月16日起重新開放，目前僅接受15人以上團體預約。

▲清水鬼洞4月重新開放。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲清水鬼洞整修兩年後重新開放。

清水鬼洞是日據時期留下的軍事地下戰備坑道，全長約420公尺興建於1943年，已有76年歷史，坑道可分為主坑道、副主坑道，以及聯絡副主坑道的支坑道，坑內備有寢室、儲藏室、崗哨、廚房、儲水槽、廁所、機槍堡、狙擊區等軍事設施，能感受當年備戰的緊張氣氛。

▲清水鬼洞4月重新開放。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲清水鬼洞為日據時期留下的軍事地下戰備坑道。

雖將開放參觀，不過因考量人力與鬼洞內空氣品質與狹小空間等安全問題，參觀時單一時段人數上限30人，僅接受團體預約導覽解說，平日參訪民眾可比照團體預約方式，於10天前電話申請，若當日預約團體人數及開放參訪時間許可則可彈性參觀。

＊開放時間：週二～五（9：00～16：00）；週六、日及例假日（9：00～16：00）另外，每週一、農曆休假期間及政府公告停班停課日暫停開放。

關鍵字： 台中旅遊 清水鬼洞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

撞見「捷運爆乳妹」昏睡　一排英文引萬人暴動！釣出本尊回應

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東勢林場螢火蟲數量4月中達高峰

小美開大絕推出「黑糖珍奶雪糕」！

獨／金蓬萊被客酸　老闆砸千萬改裝

台中義式料理蛤蜊竟和手一樣大！

特搜雙北銅板價「爆量芋頭」早餐！

新北「土城櫻花秘境」花17年打造

跨出台北！米其林指南有望插旗4縣市

你捨得吃嗎？高雄超萌貴賓狗雪花冰

台中南洋風酸辣麵店泰式奶茶30元

米其林一星「明福台菜」謎魅力

熱門行程

最新新聞更多

日據坑道清水鬼洞4月16日新開放

嚕嚕米粉絲出動！造型鬆餅萌翻

我眼中的美國攝影比賽　送來回機票

劉喜臨揭秘「米其林真正的使命」

王品新台菜品牌要讓大家吃到媽媽味

泡麵好毒？營養師授「5撇步」安心吃

玉山杜鵑10年1次大爆發！

「越竹航空」6月首航台灣！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366