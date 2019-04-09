「越竹航空」6月首航台灣！台北到「下龍灣」省2.5小時





▲越竹航空6月2日台北直飛峴港、6月29日台北直飛下龍灣雲頓機場。（圖／波音提供）

記者彭懷玉／台北報導



航空界又有全新生力軍！「越竹航空」（Bamboo Airways） 1月16日於河內首航後，看準台灣市場，今（9）由台灣區總代理宣布，6月2日台北直飛峴港、6月29日台北直飛下龍灣雲頓機場，以A320最新機型A321NEO執飛。

越竹航空是越南第5家航空公司，第2家民營航空，由酷吉旅行社取得台灣總代理，目前排定6月2日開航台北直飛越南峴港，6月29日則開闢下龍灣雲頓機場航線，7月預計加入富國島、芽莊航線，10月開河內-台北-洛杉磯航線，長期願景是連結越南、亞洲、歐洲及北美市場。

▲越南峴港美溪海灘。（圖／記者賴文萱攝）

越竹航空選擇台灣作為國際線首站，直飛越南的航線由空巴321NEO為A321系列中最新機型執飛，為單走道窄體客機，共有8席商務艙、188席經濟艙共198個座位，包含機上餐飲、托運行李等服務，採用最先進的發動機和技術，可不間斷飛行6,437公里，今年已陸續交機。



越竹航空台灣區總代理張志嘉表示，下龍灣是台灣旅客前往北越旅遊一大勝地，原本從河內機場需拉車3個小時，未來有越竹航空直飛雲頓機場後，僅需40分鐘車程即可抵達下龍灣，單趟直接省下2個多小時，目前與百威、誠旺、京城天下、慶澤旅行社合作，含20公斤行李、7公斤手提行李及機上飲食。





▲北越南下龍灣。（圖／翻攝自維基百科／Thierry Borie）

此外，越竹航空日前也宣布與波音公司訂購10 架 787-9 夢幻客機，B787-9為最現代的雙走道寬體客機，機身採用複合材料，減輕重量提供更高的安全性與耐用性，並降低噪音、減少排放，是最環保的客機，最大飛行距離可達14,140公里，預計將從2019年8月起交付首架B787-9夢幻客機。規劃越南-台北-美國航線，越竹預計在2022年成為擁有百架飛機機隊的航空公司。

越竹航空是越南最大地產龍頭FLC集團100%持股的公司，橫跨房地產、建築、酒店、渡假村管理、金融服務及礦業等。

