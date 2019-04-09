玉山杜鵑10年1次大爆發　塔塔加步道享受大自然交響曲

▲塔塔加步道周邊的玉山杜鵑已悄悄盛放，5月下旬將是玉山杜鵑開花高峰期，是民眾接近大自然的好時機。（圖／玉管處提供／下同）

記者白珈陽／南投報導

玉山杜鵑迎來10年一次的大爆發！今年在塔塔加步道周邊的玉山杜鵑已悄悄盛放，花期比往年都提早了一個月，三月上旬花苞開始逐一綻放，山羌、黃喉貂及各種高山鳥類為覓食求偶頻繁出沒，一片生機盎然。玉管處預計5月下旬將是玉山杜鵑開花高峰期，是民眾接近大自然的好時機。

▲▼ 山羌、各種高山鳥類為覓食求偶頻繁出沒，一片生機盎然。

玉管處表示，玉山國家公園園區內從海拔2600公尺的塔塔加到3900公尺的玉山主峰，都可見玉山杜鵑的蹤跡。玉山國家公園是臺灣3 座高山型國家公園之一，為具代表性的高山生態系，在高山極端的嚴苛氣候條件下動、植物，極需長期進行調查及監測。

國立中興大學森林學系團隊，透過3年（2016-2018年）縮時攝影機觀察記錄發現，玉山杜鵑開花時序因應年間氣候差異而不同，尤其受到溫度變化影響；推測玉山杜鵑的花芽可能具有休眠性，在冬季低溫時進入休眠，直到接近春季時氣溫上升後，才會恢復生長隨後開花。

▲國立中興大學森林學系團隊，透過3年縮時攝影機觀察記錄玉山杜鵑。

玉管處提醒，高山地區玉山杜鵑大多長在岩石裸露處，地勢較為險要，遊客欣賞杜鵑花美景，應循步道行走，切勿為了賞花踰越步道，以維護自身安全。