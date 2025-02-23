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青森冬季限定「暖爐列車」！懷舊車廂吃現烤魷魚　看夢幻銀白世界

▲▼日本津輕鐵道暖爐列車，日本鐵道旅遊，日本主題列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於青森縣的津輕鐵道「暖爐列車」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

越來越多人赴日旅遊，嚮往更具主題性的行程，根據可樂旅遊統計，特色鐵道列車體驗就名列台灣人最愛的主題旅遊前三名。正值白雪紛飛季節的日本東北地區，在青森縣的津輕鐵道就有一列冬季限定的「暖爐列車」，坐在復古車廂，品嚐專人現烤手撕魷魚，邊欣賞沿途銀白世界，可是此時才有的獨特體驗。

▲▼日本津輕鐵道暖爐列車，日本鐵道旅遊，日本主題列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲津輕鐵道「五所川原站」，就在JR五所川原站旁，交通銜接方便。（圖／記者蔡玟君攝）

暖爐列車僅在每年12月至隔年3月行駛，主要行駛於津輕鐵道「五所川原－津輕中里」站之間，搭完全程約45分鐘，其中五所川原站至金木站是最精華的路段，若沒有時間搭完全程，花25分鐘體驗這段也很推薦。

▲▼日本津輕鐵道暖爐列車，日本鐵道旅遊，日本主題列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲車廂為昭和時代製造的木造舊型客車，至今仍保留過去懷舊樣貌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本津輕鐵道暖爐列車，日本鐵道旅遊，日本主題列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客可以愜意享受沿線風光。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本津輕鐵道暖爐列車，日本鐵道旅遊，日本主題列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲列車內的暖爐至今仍用煤炭燃燒。（圖／記者蔡玟君攝）

走進昭和時代製造的木造舊型客車，兩側以泛白的淺紅色對座沙發，中間設有可放置物品的小桌，車廂兩側設有燒煤炭的小爐，連接著銀色蜿蜒煙囪，不時有車長前來挖碳加入爐中，讓人一秒回到1930年代。想要搭乘暖爐列車，除了一般車票之外，還需加購暖爐列車專用車票，車票手感屬於硬卡式，同樣復古。

▲▼日本津輕鐵道暖爐列車，日本鐵道旅遊，日本主題列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼搭暖爐列車一定要和服務人員購買整包魷魚。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本津輕鐵道暖爐列車，日本鐵道旅遊，日本主題列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本津輕鐵道暖爐列車，日本鐵道旅遊，日本主題列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼經過烤製後，再手撕成條。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本津輕鐵道暖爐列車，日本鐵道旅遊，日本主題列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本津輕鐵道暖爐列車，日本鐵道旅遊，日本主題列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲完成後的魷魚絲。（圖／記者蔡玟君攝）

搭乘暖爐列車最不可錯過的體驗，就是向推著推車的服務人員購買整包魷魚，並交由人員放在暖爐上的鐵網烤製，隨著魷魚慢慢捲起，再以手撕方式撕成一條條魷魚絲，搭配在地特色地酒，邊品嚐邊欣賞窗外雪白世界，享受愜意的鐵道時光。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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