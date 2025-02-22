台南228連假玩樂攻略！看落羽松森林、櫻花海　走逛5大燈會

▲台南六甲落羽松。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

228連假即將到來，許多人會趁此時間安排出遊小旅行。本篇就整理出228台南玩樂攻略，三天連假期間，從花海、市集到燈會，豐富活動讓旅人能從早玩到晚。

1.落羽松、櫻花花海別錯過

想要親近大自然，當然不能錯過夢幻花海。位於六甲的落羽松森林，今年在幾波寒流低溫催化及春雨的灌溉下，不僅落羽松整體的色彩更加嫣紅，還有機會拍到水面倒影，附近農田種植的黃波斯菊正值盛開時節，兩者與藍天白雲共同營造美麗場景。順便也可以走訪柳營德元埤荷蘭村、乳牛的家等景點，享受寧靜悠閒時光。

▲▼山上花園水道博物館波斯菊與櫻花。

山上花園水道博物館則除了有日治時期遺留的百年羅漢松、琉球松、玉蘭花等植栽外，在淨水池區內的河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻也將陸續盛開，中央步道也種植了波斯菊及百日草；另外博物館區周邊紫色藿香薊花海及九重葛花籬怒放爭豔，繽紛花況讓博物館和周遭充滿浪漫景色，連假期間不妨到此走一趟。

2.善化區粉紅泡泡季

善化區啤酒觀光工廠今年在2月28日當天舉辦「粉紅泡泡季」，不僅有YOYO家族-草莓姐姐帶動跳外，現場也有舞台趣味競賽、奇幻魔術秀、泡泡樂體驗、音樂欣賞等，在2月28日至3月27日期間，到指定草莓園採果還享8折優惠。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲龜丹溫泉體驗池。

▲關子嶺溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

3.特色溫泉巡禮

在初春的微涼氣候中，享受暖湯帶來的極致療癒。位於楠西區的龜丹溫泉素有「美人湯」之稱，這裡的溫泉屬於碳酸氫鈉泉，水質清澈無味、浸泡後皮膚細緻滑柔，不可錯過的還有梅嶺上的酸甜梅子雞湯與酥脆薑黃雞等在地美食。

另外，如果想要體驗世界三大泥漿溫泉之一，可以到白河區關子嶺溫泉，富含礦物質的灰黑色泉質，讓泡湯的同時也像在做SPA，也可趁熱享用當地的特色美食桶仔雞等或是到175咖啡公路景觀餐廳來杯道地的東山咖啡，都是遠離塵囂的好選擇。

▲▼2025普濟燈會。

▲台南新營波光節。

4. 5大燈海點亮府城

台南市區的燈節陸續在連假期間迎來尾聲，包括第十三屆普濟燈會（即日起-3/1）、府城成功燈會（即日起-3/2）、海安燈會（即日起-3/2）及神農街元宵花燈展（即日起-3/2）。

除了市區的燈會外，今年的新營波光節更是不容錯過的光影盛宴，今年的波光節以「路徑之間」為主題，共展現8件主題作品，除了有吸睛度爆表，以天鵝湖為主題結合動態影像、音樂與噴泉律動的水幕投影外，還有以台灣夜市經典小吃雞蛋糕為靈感的詼諧作品，非常適合與家人朋友一同環繞湖畔、漫遊賞燈。