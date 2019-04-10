北韓參訪團指定遊船！來越南下龍灣必搭天堂雅儷號

文／七逗旅遊網提供

今年2月底，美國總統川普與北韓領導人金正恩展開了第二次會談，這場全世界高度關注的川金會選在越南河內舉行，就連北韓參訪團的行程也格外引人注目。其中，行駛於世界自然遺產─下龍灣的5星級遊輪天堂雅儷號，更是北韓參訪團的指定遊船！



▲北韓參訪團指定遊船─天堂雅儷號。（圖／盈達旅遊提供）

頂級遊船「天堂雅儷號」，隸屬下龍灣最高級的遊輪船隊─天堂集團。天堂集團周到的服務，讓您從候船時就能感受，專屬的候船室提供輕食吧、WIFI免費上網，還有玫瑰花撒迎賓禮，讓您享受賓至如歸的高規格待遇。船上活動眾多，包括早晨的太極教學、越式料理教學、夜間的樂手演唱、精緻的主廚饗宴、Happy Hour酒精飲品買一送一、自助下午茶…等，陪伴您度過精彩的水上時光。艙房的獨立衛浴、私人陽台，讓您能隨時泡澡放鬆、欣賞美麗的水上風景。



▲天堂雅儷號主廚饗宴。（圖／盈達旅遊提供）

就算是平常容易暈船的人，在下龍灣搭雅儷號也不用過度擔心，由於下龍灣的水域圍繞著大大小小的石灰岩島，因此水面平靜無波。石灰岩地形發達的下龍灣，乍看和桂林有幾分相似，因此被稱為「海上桂林」。據說，下龍灣的形成是因為過去居民飽受外敵侵擾，上天派出神龍吐出龍珠協助協助居民，而當這些龍珠落入海中，就成了一座座大大小小的石灰岩島嶼，形成天然的屏障，碧綠的水面上座落著彷彿被灑上抹茶粉的小島。



▲世界自然遺產下龍灣。（圖／shutterstock.com提供）

盈達旅遊限定行程安排享用高級餐飲，包含由米其林雙星主廚帶領的法式餐廳PRESS Club、法式和中式混搭風的兄弟庭園餐廳、還有5星河內洲際酒店的無界料理自助餐、LAU CUA VANG品嚐鮮美的螃蟹火鍋。



▲在法國米其林雙星主廚MR. Alain Dutournier的帶領下，法式餐廳PRESS Club大受饕客們的好評。（圖／盈達旅遊提供）

旅宿上安排下龍灣溫德姆傳奇酒店，溫德姆酒店集團在全世界共有7800間酒店，現代時尚的裝潢高雅氣派，良好的地理位置方便欣賞女皇雙層纜車和太陽之眼摩天輪，璀璨的夜色動人美麗。



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