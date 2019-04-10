ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

北韓參訪團指定遊船！來越南下龍灣必搭天堂雅儷號

ETtoday旅遊雲

文／七逗旅遊網提供

今年2月底，美國總統川普與北韓領導人金正恩展開了第二次會談，這場全世界高度關注的川金會選在越南河內舉行，就連北韓參訪團的行程也格外引人注目。其中，行駛於世界自然遺產─下龍灣的5星級遊輪天堂雅儷號，更是北韓參訪團的指定遊船！

▲越南▼ 。（圖／盈達旅遊提供）
▲北韓參訪團指定遊船─天堂雅儷號。（圖／盈達旅遊提供）

頂級遊船「天堂雅儷號」，隸屬下龍灣最高級的遊輪船隊─天堂集團。天堂集團周到的服務，讓您從候船時就能感受，專屬的候船室提供輕食吧、WIFI免費上網，還有玫瑰花撒迎賓禮，讓您享受賓至如歸的高規格待遇。船上活動眾多，包括早晨的太極教學、越式料理教學、夜間的樂手演唱、精緻的主廚饗宴、Happy Hour酒精飲品買一送一、自助下午茶…等，陪伴您度過精彩的水上時光。艙房的獨立衛浴、私人陽台，讓您能隨時泡澡放鬆、欣賞美麗的水上風景。

▲越南▼ 。（圖／盈達旅遊提供）
▲天堂雅儷號主廚饗宴。（圖／盈達旅遊提供）

就算是平常容易暈船的人，在下龍灣搭雅儷號也不用過度擔心，由於下龍灣的水域圍繞著大大小小的石灰岩島，因此水面平靜無波。石灰岩地形發達的下龍灣，乍看和桂林有幾分相似，因此被稱為「海上桂林」。據說，下龍灣的形成是因為過去居民飽受外敵侵擾，上天派出神龍吐出龍珠協助協助居民，而當這些龍珠落入海中，就成了一座座大大小小的石灰岩島嶼，形成天然的屏障，碧綠的水面上座落著彷彿被灑上抹茶粉的小島。

▲越南▼ 。（圖／盈達旅遊提供）
▲世界自然遺產下龍灣。（圖／shutterstock.com提供）

盈達旅遊限定行程安排享用高級餐飲，包含由米其林雙星主廚帶領的法式餐廳PRESS Club、法式和中式混搭風的兄弟庭園餐廳、還有5星河內洲際酒店的無界料理自助餐、LAU CUA VANG品嚐鮮美的螃蟹火鍋。

▲越南▼ 。（圖／盈達旅遊提供）
▲在法國米其林雙星主廚MR. Alain Dutournier的帶領下，法式餐廳PRESS Club大受饕客們的好評。（圖／盈達旅遊提供）

旅宿上安排下龍灣溫德姆傳奇酒店，溫德姆酒店集團在全世界共有7800間酒店，現代時尚的裝潢高雅氣派，良好的地理位置方便欣賞女皇雙層纜車和太陽之眼摩天輪，璀璨的夜色動人美麗。

推薦行程：
＊4/20前報名5、6月出發行程 2人同行第2人省6千
▲ 珍愛越南 天堂雅儷～移動VILLA北越五日►►►

更多資訊：
盈達旅遊
電話：02-7728-7717

關鍵字： 越南 遊輪 天堂雅儷號 下龍灣 盈達旅遊 七逗 摩天輪 美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

法鬥自摔回過神竟怪 同伴氣到「叫兄弟」包圍嗆聲

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019台北米其林完整名單／26餐廳奪31星

小美開大絕推出「黑糖珍奶雪糕」！

麥當勞消費持悠遊卡大薯買一送一！

「越竹航空」6月首航台灣！

為拍美照　民眾爬上台東鹿鳴桃花樹

日據坑道清水鬼洞4月16日新開放

東勢林場螢火蟲數量4月中達高峰

籃球櫃超好拍！沙鹿景點、美食攻略

台南春遊補助省500再加碼5大好康

台北米其林／台南擔仔麵首入榜奪一星

熱門行程

最新新聞更多

三星頤宮人力多一倍、新增侍茶師

住進溫泉飯店擁抱整片星空入睡！

季節限定　吳哥窟奢華優質旅宿

來越南下龍灣必搭天堂雅儷號！

在地人激推！台中超人氣無名滷肉飯

米其林5家新入榜　台南擔仔麵成亮點

平民米其林「2019必比登完整名單」

爽吃甜食...挑「這時間點」最不胖

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366