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台北米其林／大腕守住一星！「沒有主廚」所有員工共享榮耀

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大腕燒肉專門店。（圖／翻攝自大腕燒肉專門店粉絲專頁）

▲大腕燒肉專門店獲2019台北米其林指南一星殊榮。（圖／翻攝自大腕燒肉專門店粉絲專頁）

記者徐溱謐／台北報導

大腕燒肉專門店在去（2018）年奪下台北米其林指南一星後，更是一位難求，今年依然保持過往的水準，保住一星的殊榮。大腕燒肉非常注重食材的品質，也是間極為重視團隊的餐廳，他們沒有主廚，店裡每一位員工都是最重要的一份子，這一年也共同努力保住米其林一星的榮耀。

大腕燒肉專門店成立於2007年1月，以北京話「大腕」為店名，期許這間店可以成為燒肉界的「大腕」，店裡陳設約34個位子，形成一個「ㄇ字型」的吧台，讓每位客人可以確實地被照顧到，非常貼心。

▲台北大腕燒肉專門店。（圖／Lexie`s Blog 寫食派提供）

▲大腕燒肉專門店非常重視食材品質。（圖／Lexie`s Blog 寫食派提供，下同）

大腕非常重視食材的品質，會依不同肉品的部位、性質，量身訂做提味方式，並以新鮮蔬果食材確保食物的天然與品質。店內的各類牛肉單品更是必點招牌，像是牛舌、牛五花、安格斯沙朗及和牛等等，都是饕客們的最愛。

除了顧好肉類及食材品質之外，店裡每一位員工都是重要角色，他們並沒有主廚，米其林一星的榮耀屬於店裡所有人，是頒給店家的，而非只頒給某一個人。

▲台北大腕燒肉專門店。（圖／Lexie`s Blog 寫食派提供）

大腕燒肉專門店
地址：台北市大安區敦化南路一段177巷22號
電話：02-2711-0179
營業時間：週日至週四 18:00~00:00、週五至週六 18:00~02:00

關鍵字： 台北米其林指南 2019台北米其林 大腕

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