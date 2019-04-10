台北米其林／教父牛排連莊一星　鄧有癸：今年致力推廣老饕牛排

▲教父牛排續榜台北米其林一星，主廚鄧有癸受獎。（圖／記者季相儒攝）

記者蔡玟君／台北報導

第二屆《台北米其林指南》於10日在台北文華東方公布摘星名單，2018年摘下米其林一星的「教父牛排」今年再次連莊一星榮譽。

＞＞＞更多台北米其林秘辛在這裡

▲牛排教父鄧有癸。（圖／記者徐文彬攝）

▲鄧有癸招牌菜老饕牛排。（圖／記者徐文彬攝）

教父牛排幾乎是台灣美食界無人不曉的西餐廳，其中牛排教父的鄧有癸的招牌菜「老饕牛排」，運用肋眼上的上蓋肉製作，更帶動牛排美食新熱潮。此外，「木香烤爐」更是鄧有癸從美國帶回來的秘密武器，以白橡、胡桃、櫻桃木三種柴火燻香，再用台灣的龍眼炭續熱，牛排炭火直烤讓表皮更加酥香、木頭煙燻則添加香氣，用最原始粗獷的方式大火直接炭烤牛排，也直接收服了所有饕客的心。

▲ 教父牛排再奪一星。（圖／記者徐文彬攝）

鄧有癸在第二屆《台北米其林指南》公布前接受《ETtoday新聞雲》專訪時曾表示，「做好口碑基礎是很重要的事。」加上在建立教父牛排之初，在內部就建立一套評鑑標準，達到內部評鑑認可的牛肉，才能端上桌給客人，堅持品質與建立好口碑的努力下，讓教父牛排2019再次得到摘星榮耀。

鄧有癸也表示，2019年「老饕牛排」將成為旗下餐廳推廣重點之一，他指出，熟成牛排無論是乾式熟成還是濕式熟成牛排在台灣已經百花齊放，因此今年重點將放在「老饕牛排」，希望藉由旗下各個餐飲品牌，讓更多人認識老饕牛排。

教父牛排Danny’s Steakhouse



地址：台北市中山區樂群三路58號

電話：02 8501 1838