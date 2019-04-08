僅6張桌「明福台菜」米其林摘星後換上漂亮桌巾　老顧客：摘心

▲明福台菜用心收買饕客。（圖／侯升偉提供）

台北米其林於4月10日公布第二屆名單，一年前的此時，主廚們在舞台上享受摘星的榮耀，舞台之後，人潮散去，回到餐廳，心境還能淡定嗎？客人還能如常用餐嗎？《ETtoday新聞雲》大生活中心記者花了1個月時間與多位主廚或老顧客訪談、聊天，原來和我們想的不太一樣！

記者陳涵茵／台北報導

2018年，唯一缺席出席米其林頒獎典禮是「明福台菜」，過了一年了，老闆一如過往低調拒訪，不想談這一年的變化，因為除了客人更多更難訂，基本上一切照舊，不開分店不做外燴不接外賣，80多歲的阿明師還是天天在廚房忙進忙出，確保傳統台味沒跑掉，對他來說，摘心比摘星更重要。

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明福台菜海產，是間隱身在中山區巷弄的40年老店，僅有6張餐桌，深受政商名流喜愛，在2018年榮獲台北米其林指南一星肯定，是20家得獎名單唯二的台菜餐廳。呂小姐是明福台菜的死忠老顧客，三不五時就來嚐嚐老味道，「第一次吃完就知道以後還會再來，價位偏高但值得，摘不摘星我都照吃。」像背稿似的不少老客人都說過類似的話。

▲大甕佛跳牆要價9900元。（圖／侯升偉提供）

呂小姐是位標準吃貨，米其林三星頤宮、二星請客樓都吃過，但心中的第一名依然是明福台菜，「現在會做台式大菜的餐廳越來越少，很多台灣傳統美味也漸漸吃不到，但明福從選食材到依古法料理製作絕對道地。」

一般客人最熟悉的是一大甕要價近萬元的佛跳牆，但呂小姐個人喜歡濃郁版的佛跳牆，她還推薦了熟悉的必點美味像是陳年老菜脯燉的久年菜脯雞、紅蟳炒飯、蒜苗炒魚膘，其中狂力推薦的炒魚膘也是許多饕客的必點清單。

▲招牌菜之一紅蟳米糕。（圖／侯升偉提供）

▲明福台菜炸肥腸。（圖／全球旅館地下館長）

「2018年第一屆米其林榜單出來前，我就算準他們一定會得星，提前預約了兩個時段，還好我有這麼做。」明福本來就很難訂位，但摘星後至少要排隊2個月才能吃到。

呂小姐有次和老闆閒聊，他一頭霧水說：「什麼米其林的啊，餐廳一下子湧進這麼多人，真是嚇了一跳。」不過也因為米其林，好久不見的老客人再度上門。事實上，明福台菜不僅得獎名單中唯二的台菜餐廳，也是20間得獎餐廳中唯一缺席頒獎典禮的，「太忙而無法出席」的理由真的不是找藉口。

▲明福台菜缺席首屆台北米其林指南頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

有趣的是，訪談中呂小姐突然靈機一動笑說：「老闆如果不想受訪，那我就不能跟你透露太多我跟他的聊天內容喔。」簡單一句話就看出店家與老顧客間好交情、好默契，搏感情這幾個字可不是說說而已，好手藝加上人情味成了黏住老顧客屹立40年不倒的兩大關鍵。

另外知名作家李昂吃遍累積至少超過200顆星星米其林餐廳，被問及有沒有吃過明福台菜立刻高喊「當然有啊！明福台菜是台北米其林必吃的，菜非常好，我太喜歡了，場地倒是可以稍作改善。」她也點出台菜未來在各式美食評鑑中絕對是重要一環，對台菜餐廳也多了許多期許。阿明師雖然把星星看得淡定，但餐廳裡的「普通桌布」卻默默換成了漂亮的桌布，旅法美食作家謝忠道說，當次看到那塊美美的桌布時總是不禁會心一笑。

