台北米其林／明福台菜續拿一星！低調主廚阿明師首次到場領獎

▲2019台北米其林指南公佈摘星名單，明福台菜續拿一星，主廚阿明師首次到場。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐溱謐／台北報導

在去（2018）年台北米其林指南的媒體發布會上，所有入榜的餐廳僅有「明福台菜海產」未出席，這家謎一般的餐廳始終低調，卻仍然受到米其林肯定，在今年依舊維持一星的評價。80多歲的主廚兼老闆阿明師天天在廚房忙進忙出，確保傳統台味沒跑掉，對他來說，摘心比摘星更重要。

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▲明福台菜海鮮餐廳獲2019台北米其林指南一星肯定。（圖／侯升偉提供）

「明福台菜海產」主廚阿明師手藝精湛，是不少老一輩顧客吃台菜海鮮或宴客首選。招牌首推全台最貴的佛跳牆，一盅要價3300~9900元，用料沒有芋頭、鴿蛋，全數使用高級食材，像是鮑魚、魚翅、冬菇、冬筍、雞佛等，整鍋塞得滿滿，琥珀色的湯頭喝起來鮮美會回甘，但需要事先預訂才吃得到。

▲明福台菜的佛跳牆用料實在。（圖／侯升偉提供）

「明福台菜海產」雖是間隱身在中山區巷弄中的小店，人潮卻始終絡繹不絕，尤其深受政商名流喜愛。除了美味台菜，溫馨氛圍和親切服務也是受歡迎原因之一，也難怪歷經40多年地位屹立不搖。如今2度獲《台北米其林指南》一星肯定，想必未來會更難預約。

明福台菜海產

地址： 台北市中山區中山北路二段137巷18-1號

電話： 02-2562-9287

營業時間：週一至週五12:00~14:30、18:00~21:30