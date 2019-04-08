臭水溝變希望之河！土城62株吉野櫻「賞花秘境」17年打造

▲土城區貨饒里希望之河櫻花。（圖／新北市政府民政局提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

新北市土城貨饒里公館溝原是一條髒臭水溝，經過里長、志工們耗費17年整治，如今臭水溝已成清澈的「希望之河」，加上周邊種植櫻花樹，每年3-4月花季都吸引大批人潮觀賞。

「希望之河」位於土城市區，鄰近海山捷運站3號出口，沿海山路步行至裕民路55巷口約3分鐘即可到達，是少數新北市在都會區即可享受櫻花美景的好去處。而今年受到天候影響，希望之河的花期也略為晚開，目前花開約3成。

與板橋區只有一橋相隔的貨饒里早年幾乎都是農地，而「希望之河」就是當時提供農田耕作灌溉和調節水量之用的大圳-公館溝，後來因受到家庭廢水污染，使得公館溝變得又髒又臭。當地里長許春騰就任後，爭取進行河道改建工程，與志工們致力改善公館溝，並在河道旁種植吉野櫻和昭和櫻。

現在希望之河兩旁皆是一片綠意盎然，開放式舞臺造景和兩旁步道，有62株吉野櫻、葡萄藤，沿途並種植杜鵑、武竹、桂花、九重葛、炮仗花、柚子花等數10種開花植物，在里長及志工細心照料下，將希望之河串聯捷運綠帶，成為總長1.6公里的生態公園。

▲土城區貨饒里希望之河櫻花。

土城區公所表示，為避免交通壅塞，建議民眾可多搭乘捷運前往或搭乘公車656、985、藍41在捷運海山站下車前往賞櫻，避免因找停車位而影響賞櫻興致。

土城區貨饒里希望之河櫻花

地點：新北市土城區