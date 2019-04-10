台北米其林／MUME續拿一星！網譽：全台最國際化餐廳

▲MUME門面低調之中帶有時尚質感。（圖／記者徐斌慎攝)

旅遊中心／綜合報導

被網友喻為「全台最國際化餐廳」的MUME，主廚、服務生均來自世界各地，3月才傳出獲得「亞洲50大最佳餐廳」第7名，今（10日）公布的台北米其林又獲頒一星榮耀，可說是對團隊雙重肯定。

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▲MUME主廚林泉（Richie Lin）來自加拿大，曾待過頂尖餐廳NOMA.NUR。（圖／和泰汽車提供)

MUME屬於歐陸創意料理，2014年底開幕後人氣不墜，包括入選亞洲最佳101餐廳、全球1000家最佳餐廳，更三度進榜亞洲50最佳餐廳，今年更從18名擠進第7名，居台灣之冠，10日順利摘星後，想必更是一位難求。

▲MUME三度進榜亞洲50最佳餐廳，今年更從18名擠進第7名，居台灣之冠，10日順利摘星後，想必更是一位難求。（圖／記者黃凱翊攝）

MUME主廚林泉（Richie Lin）來自加拿大，曾待過頂尖餐廳NOMA.NUR，廚師也有來自紐約、澳洲、法國、丹麥等國家，料理團隊彷彿一個小型聯合國，激盪出許多菜色上的火花。MUME透過台灣自產的當地農產品、海鮮和當季食材，結合西方創意料理方式呈現，傳遞濃厚台灣情感之外，擺盤也讓人眼睛為之一亮。

▲MUME透過台灣自產的當地食材，結合西方創意料理方式呈現，傳遞濃厚台灣情感之外，擺盤也讓人驚豔。（圖／三高Sir的美食足跡提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

MUME官網顯示，目前用餐僅開放兩個時段，分別為晚間18:00提供2,880元（4-5道菜）；及20:30之後再加碼的3,680（8-10道菜）兩種套餐選擇，僅提供一個月前的訂位。

▲MUME主廚林泉出席2019台北米其林指南發布會。（圖／記者林敬旻攝）

MUME（歐陸料理）

地址：台北市大安區四維路28號

電話：02 2700 0901

營業時間：18:00-23:00

招牌菜：當季時令菜色